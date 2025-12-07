Kay La Ferrera è il vincitore di Tu sì que vales 2025

Kay La Ferrera ha vinto l’edizione 2025 di Tu sì que vales. Il mago di 10 anni si è aggiudicato il montepremi di 100mila euro. Il vincitore è stato decretato in diretta, ma il bambino non era presente in studio in quanto minorenne. Al suo posto la madre e il cartonato del vincitore. La classifica completa e le percentuali del televoto.

Kay La Ferrera ha vinto Tu sì que vales 2025. Il vincitore della dodicesima edizione è un mago, ha solo 10 anni e viene da Roma. Si è portato a casa il montepremi da 100mila euro con un numero di magia. La performance presentata nel programma di Canale5 è stata apprezzata dalla giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, ma soprattutto ha convinto il pubblico da casa rappresentato da Sabrina Ferilli, che ha premiato il concorrente al televoto con il 38,68% delle preferenze. Così, ha sbaragliato gli altri quindici finalisti in gara, aggiudicandosi il ricco premio finale. Peccato che al momento della proclamazione, avvenuta intorno alle ore 01:15, Kay La Ferrera non fosse presente in studio. In quanto minorenne, non può comparire in TV a tarda sera. Era presenta la madre con il cartonato del figlio. A condurre l'ultima puntata di Tu sì que vales, che si è tenuta in diretta a Roma, sono stati Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Gli ospiti che si sono cimentati con la lip-sync battle sono stati Francesca Fagnani, Claudia Gerini, Filippo Bisciglia e Giucas Casella.

Chi ha vinto Tu sì que vales 2025: a Kay La Ferrera il montepremi di 100mila euro

Kay La Ferrera ha vinto il montepremi di 100mila euro in gettoni d'oro. Il mago aveva detto di voler vincere per poter "ripagare la famiglia di tutti i sacrifici fatti per me". Per giungere al nome del vincitore è stato fondamentale il televoto del pubblico a casa. Gli spettatori, infatti, hanno potuto decretare il concorrente più meritevole della dodicesima edizione di Tu sì que vales esprimendo il loro voto tramite sms. Per votare hanno indicato il proprio preferito attraverso l'apposito numero dedicato o grazie all'app WittyTv e l'app di Mediaset Infinity.

La classifica finale di Tu sì que vales e le percentuali del televoto

I concorrenti si sono sfidati in gruppi da quattro. Da ciascun gruppo è emerso un vincitore che ha proseguito nel suo cammino verso la vittoria. Alla finalissima sono arrivati solo quattro concorrenti. Il pubblico, tramite il televoto, ha decretato il vincitore. La classifica finale:

Kay La Ferrera 38,68% Terry Fator 29,16% Ping Pong Pang 21,31% Dundu Giganti di Luce 10,85%

La gara e i vincitori delle quartine

La finale di Tu sì que vales 2025, andata in onda sabato 6 dicembre, ha visto sfilare davanti alla giuria sedici talenti. I concorrenti hanno deliziato il pubblico e impreziosito la serata con varie sfaccettature artistiche: marionettisti, maghi, atleti, ballerini, cantanti, musicisti, acrobati e contorsionisti. Si sono esibiti in quartine e da ciascuna è uscito un solo finalista. Vediamo come si è svolta la gara.

La prima quartina era composta dagli atleti Sarah e Mauro Palumbo, dalla compagnia di danza Murmuration Concept, dal ventriloquo Terry Fator e dal musicista Gennaro Desiderio. Ha passato il turno Terry Fator .

era composta dagli atleti Sarah e Mauro Palumbo, dalla compagnia di danza Murmuration Concept, dal ventriloquo Terry Fator e dal musicista Gennaro Desiderio. . La seconda quartina era composta dalla cantante Angela Aiello, dal mago Kay La Ferrera, dal musicista Austin Ware, dagli acrobati Duo Sirca Marea. Ha passato il turno Kay La Ferrera .

era composta dalla cantante Angela Aiello, dal mago Kay La Ferrera, dal musicista Austin Ware, dagli acrobati Duo Sirca Marea. . La terza quartina era composta dai ballerini Ping pong pang, dalla cantante Antonella Losavio, dal giocoliere Zuka e dagli acrobati Sky Skaters, con la proposta di matrimonio di Wagner a Jacqueline. Hanno passato il turno i Ping Pong Pang .

era composta dai ballerini Ping pong pang, dalla cantante Antonella Losavio, dal giocoliere Zuka e dagli acrobati Sky Skaters, con la proposta di matrimonio di Wagner a Jacqueline. . La quarta quartina era composta dai ginnasti Airfootworks, dal musicista Giovanni Arena, dai ballerini Valentin e Cristian e dai marionettisti Dundu giganti di luce. Hanno passato il turno Dundu Giganti di Luce.

L'elenco dei 16 finalisti di Tu sì que vales 2026: