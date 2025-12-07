Proposta di matrimonio a Tu sì que vales, Wagner degli Sky Skaters a Jacqueline: “Ti amo, mi vuoi sposare?”

Proposta di matrimonio nella finale di Tu sì que vales. Gli Sky Skaters hanno sorpreso la giuria e gli spettatori con un momento di inaspettato romanticismo. Ma andiamo con ordine. I due acrobati Jacqueline e Wagner sono una coppia nella vita e questo influisce sulle loro performance: "La fiducia immensa che abbiamo l'uno nei confronti dell'altro ci permette di spingerci così oltre".

Gli Sky Skaters hanno regalato al pubblico una esibizione emozionante e sorprendente. Jacqueline ha ribadito che il coraggio con cui compiono le loro acrobazie è frutto della fiducia e dell'amore che li lega. Poi, ha aggiunto: "Veniamo da un periodo difficile, un anno fa ho avuto un'operazione alla schiena e ho rischiato di non camminare più. Per me essere qui oggi con lui, fare questo lavoro, è la cosa più bella. Mi riempie il cuore". Poi Wagner ha chiesto di potere rubare un secondo. Martin Castrogiovanni gli ha passato una scatolina inequivocabile. L'acrobata ha ammesso di essere nervoso. Intanto, la sua compagna si è coperta il viso con le mani, e ha esclamato: "Ma sei matto?". Wagner, in lacrime, ha spiegato:

Lei è la donna della mia vita, è il mio amore, per lei farei di tutto. Ti amo tantissimo e voglio rimanere per sempre insieme a te.

Quindi si è inginocchiato e le ha fatto la fatidica domanda: "Vuoi sposarmi?". Jacqueline non ha avuto alcun dubbio: "Certo, cento volte sì". E lo ha baciato teneramente. Tutto lo studio era in lacrime.

La storia d'amore di Jacqueline e Wagner. I due acrobati, lui brasiliano e lei italiana, stanno insieme da oltre dieci anni. Quando si sono conosciuti, Jacqueline lavorava presso El circo de Los Horrores in Spagna. Ma quando ha incontrato Wagner, tutto è cambiato. Hanno capito che dovevano andare avanti insieme. Anche Wagner è subito apparso pronto a lasciare tutto per lei: "Tra noi è stato un colpo di fulmine". E così girano il mondo portando la loro arte e il loro amore. Stasera, in diretta nel corso della finale di Tu sì que vales, è arrivata anche la fatidica proposta di matrimonio.