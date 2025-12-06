Tu sì que vales 2025, stasera la finale: chi sono i 16 finalisti, come si vota e a quanto vale il montepremi

Stasera, sabato 6 dicembre, in diretta su Canale5 dalle ore 21:20 andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2025. Chi sono i 16 artisti finalisti, che si contenderanno il titolo di il vincitore e il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro, e come si vota da casa tramite numero sms e app Witty e Mediaset Infinity.

Stasera, sabato 6 dicembre, in diretta su Canale5 dalle ore 21:20 dopo la consueta puntata de La Ruota della fortuna, andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2025, dal teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma. Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni presenteranno i 16 artisti finalisti, tra i quali solo uno di loro sarà il vincitore di questa 12° edizione e si aggiudicherà il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro. Durante la serata verrà assegnato anche il premio Freshness del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro offerto da Air Action Vigorsol.

Come si vota il vincitore di Tu sì que vales 2025

Il sistema di voto per conferire il titolo di vincitore di Tu sì que vales 2025 è il seguente: il pubblico da casa può votare tramite sms al numero 477.000.4 indicando il codice o il nome dell’artista scelto, oppure su app Wittytv o app Mediaset Infinity (per smartphone).

Il sistema di voto della finale di Tu sì que vales 2025

La finale della Lip-sync battle: chi sono gli ospiti

Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli vestiranno ancora una volta i panni di grandi artisti della musica italiana e internazionale per la finalissima della Lip-sync battle, che decreterà il vincitore assoluto. Gli ospiti di questa ultima puntata saranno: Francesca Fagnani, Claudia Gerini, Filippo Bisciglia, Giucas Casella e i tre conduttori dello show Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

