Tu sì que vales 2025, stasera la finale: chi sono i 16 finalisti, come si vota e a quanto vale il montepremi
Stasera, sabato 6 dicembre, in diretta su Canale5 dalle ore 21:20 dopo la consueta puntata de La Ruota della fortuna, andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2025, dal teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma. Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni presenteranno i 16 artisti finalisti, tra i quali solo uno di loro sarà il vincitore di questa 12° edizione e si aggiudicherà il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro. Durante la serata verrà assegnato anche il premio Freshness del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro offerto da Air Action Vigorsol.
Come si vota il vincitore di Tu sì que vales 2025
Il sistema di voto per conferire il titolo di vincitore di Tu sì que vales 2025 è il seguente: il pubblico da casa può votare tramite sms al numero 477.000.4 indicando il codice o il nome dell’artista scelto, oppure su app Wittytv o app Mediaset Infinity (per smartphone).
La finale della Lip-sync battle: chi sono gli ospiti
Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli vestiranno ancora una volta i panni di grandi artisti della musica italiana e internazionale per la finalissima della Lip-sync battle, che decreterà il vincitore assoluto. Gli ospiti di questa ultima puntata saranno: Francesca Fagnani, Claudia Gerini, Filippo Bisciglia, Giucas Casella e i tre conduttori dello show Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.
Chi sono i 16 finalisti di Tu sì que vales
- Dundu giganti di luce (marionettisti)
- Sarah e Mauro Palumbo (atleti)
- Giovanni Arena (musicista)
- Terry Fator (ventriloquo)
- Gennaro Desiderio (musicista)
- Kay La Ferrera (mago)
- Antonella Losavio (cantante)
- Sky Skaters (acrobati)
- Zuka (giocoliere contorsionista)
- Angela Aiello (cantante)
- Duo Sirca Marea (acrobati)
- Airfootworks (ginnasti)
- Ping Pong Pang (ballerini)
- Valentin e Cristian (ballerini)
- Austin Ware (musicista)
- Murmuration Concept (compagnia di danza)