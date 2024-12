video suggerito

Kassandra di MasterChef 13 prima della nuova edizione del talent: “È già passato un anno” L’ex concorrente di Masterchef 13 Kassandra Galindo Rodriguez ha fatto gli auguri ai nuovi aspiranti chef che si renderanno protagonisti della nuova edizione del talent, in partenza da stasera, in prima serata su Sky Uno. Con una IG story ha commentato: “Piccolo momento nostalgico, è passato un anno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Kassandra Galindo Rodriguez a poche ore dall'inizio della nuova edizione di MasterChef ha ricordato la sua esperienza nel cooking show di Sky Uno. L'ex concorrente originaria di Madrid si rese una delle protagoniste dell'edizione con il suo carattere esuberante e le sue ripetute liti con alcuni sfidanti tra cui Michela Morelli. Al Corriere, dopo l'eliminazione, raccontò che prima di essere eliminata il fidanzato la lasciò in videochiamata. Oggi ricorda con affetto l'esperienza nel programma con gli chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli.

Le parole di Kassandra prima della nuova puntata di MasterChef

Kassandra con una Ig story ha lanciato un messaggio di auguri ai nuovi aspiranti chef che si renderanno protagonisti della nuova edizione di MasterChef, in partenza stasera, in prima serata su Sky Uno. "È già passato un anno da tutto ciò. Piccolo momento nostalgico ma carichissimi per fare il tifo ai concorrenti di quest'anno. Dopo la puntata sarò in diretta con Antonio per commentare e chiacchierare insieme, ripercorrendo la puntata" ha scritto a corredo di una foto scattata durante la finale della passata edizione, vinta da Eleonora Riso.

Le novità della nuova edizione di MasterChef

Parte stasera la nuova edizione di MasterChef, la 14esima, con il trio più amato della tv. Gli chef Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri dovranno giudicare i piatti di nuovi aspiranti chef. L'appuntamento è su Sky Uno, in prima serata: dopo i Live Cooking, ci sarà un Blind Test che deciderà i componenti della nuova classe. Gli aspiranti concorrenti in stand by, dovranno sfidarsi tra loro per convincere il giudice che aveva mostrato qualche perplessità sulle loro abilità culinarie. Solo dopo, i giudici daranno il via alle sfide della Masterclass. Le prove in esterna in questa edizione si svolgeranno negli edifici simbolo della laguna di Marano Veneziano, poi al Mart di Rovereto, e ancora nelle cucine del Quattro passi.