Come funziona Masterchef 14, tutte le novità e le nuove regole dell’edizione 2024 Giovedì 12 dicembre 2024 parte su Sky Uno e in streaming su NOW la 14esima edizione di Masterchef Italia. I tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, sono pronti ad assaggiare i piatti che degli aspiranti chef. Ecco le novità della prossima stagione del cooking show più famoso d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La 14esima edizione di Masterchef Italia è pronta per partire da giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Gli aspiranti chef daranno prova delle loro abilità culinarie presentando ai giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, i loro piatti e superando prove sempre più difficili. Ecco tutte le novità della nuova stagione.

Le novità della nuova edizione di Masterchef 2024

Dopo sei anni in cui il trio formato dagli chef Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri, è ormai più che collaudato i tre tornano più carichi che mai nel giudicare le pietanze preparate dagli aspiranti concorrenti che si presentano ai Live Cooking, prima di formare la Masterclass nella quale si nasconderà il prossimo vincitore del talent dedicato alla cucina. Non mancheranno, però, delle novità che renderanno la gara più ancor più emozionante. La prima è quella del Blind Test, che si svolgerà dopo che saranno stati scelti gli aspiranti componenti della classe, mentre quelli in stand-by, che non hanno convinto sono due giudici su tre, dovranno affrontare una nuova sfida, nella quale i cuochi dal destino incerto dovranno convincere solo il giudice che, nella fase iniziale, non avevano convinto. Una volta concluso questo step, i tre giudici daranno ufficialmente inizio alla gara che vedrà il succedersi di Mystery Box, Invention Test e Skill Test.

Dove saranno le prove in esterna

Non mancheranno, come in ogni edizione, le prove in esterna che come sempre si svolgono in varie zone d'Italia, non solo per far conoscere le bellezze del nostro paese, ma anche per far vivere agli aspiranti chef delle esperienze immersive ed emozionanti. Tra le prove previste in questa edizione, una sarà tra i casoni maranesi, negli edifici-simbolo della laguna di Marano Veneziano, un'altra al Mart di Rovereto, e ancora nelle cucine del Quattro Passi, ristorante tre Stelle Michelin, considerato un'istituzione culinaria in tutto il Sud Italia. Ci sarà, poi, un'altra prova in esterna che però sarà una sorpresa per tutti gli aspiranti chef e si svolgerà in un luogo che non sarà rivelato.

Gli ospiti di Masterchef 14

Tra le novità di quest'anno anche una puntata dedicata alla cucina di Gualtiero Marchesi, durante la quale i Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri avranno il compito di celebrare colui che è considerato il padre fondatore della nuova cucina italiana, oltre che lo chef italiano più noto del mondo Non mancheranno, come sempre, ospiti internazionali e anche italiani, previsti tra gli altri Davide Oldani, Hélène Darroze, e ancora Pía León, Franco Pepe, Amanda Eriksson, Andrea Berton e fino allo chef danese Rasmus Munk.