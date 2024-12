Jessica, maschera a teatro, perde tutto ad Affari Tuoi: “Sono pessimista, ho studiato troppo Leopardi”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 18 dicembre, Jessica della Regione Marche. Maschera a teatro, è la "secchiona di casa": "Fino a quest'anno ho studiato, ho preso una seconda laurea magistrale in lettere. Mia sorella mi chiama Giacomina Leopardi. Però, a differenza sua, la gobba non c'è". Jessica ha giocato accompagnata dalla sorella Sara, ballerina e studentessa, ed è tornata a casa a mani vuote dopo aver perso anche alla Regione Fortunata.

La partita di Jessica ad Affari Tuoi

Dopo i primi sei tiri, per Jessica è arrivata la prima telefonata dal dottore Pasquale Romano che gli ha offerto 40mila euro. La pacchista e sua sorella non ci hanno pensato a lungo: "Giochiamo", le parole prima di tritare l'assegno. "I miei amici hanno timore di me al gioco. Mi chiamano il corvo" ha dichiarato, ma poco dopo ha eliminato dal tabellone 100mila euro. Dopo la proposta di cambio dal dottore, Jessica ha raccontato del legame che la unisce alla sorella: "A noi basta uno sguardo per capirci. Abbiamo 12 anni di differenza d'età, siamo molto unite. Non cambiamo", le parole. Purtroppo, però, ha eliminato anche 300mila euro dal tabellone.

Il dottore le ha allora offerto tre tiri o 15mila euro: "Ragioniamo. A me tre tiri non spaventano", le parole prima di tritare l'assegno. Eliminati anche i 75mila euro, Jessica e Sara sono rimaste con un solo rosso in gioco, 200mila euro. Il dottore le ha allora offerto cambio, rifiutato di nuovo. Eliminato un blu, il dottore le ha offerto ancora 15mila euro per un tiro. "Abbiamo sempre lavorato sin da giovanissime, sappiamo cosa significa il sacrificio, pagare gli studi. Però, per un tiro, vogliamo andare avanti", le parole prima di rifiutare. "Non sono molto ottimista nella vita, ma Sara è la mia parte ottimista. Forse ho studiato troppo Leopardi, però a volte sono pessimista. Nel gioco mi arrendo difficilmente, anche per questo motivo non abbiamo accettato" ha continuato la pacchista prima di chiamare il pacco contenente 200mila euro.

Jessica e Sara volano alla Regione Fortunata

Jessica e la sorella Sara, dopo aver eliminato tutte le cifre rosse del tabellone, hanno giocato per 100 mila euro alla Regione Fortuna. Hanno scelto la Puglia, ma non hanno indovinato. "Il mio sogno è acquistare casa a Napoli e vivere con lui lì", le parole prima di puntare sulla regione Campania per il premio da 50mila euro. Purtroppo, però, Jessica è tornata a casa a mani vuote.