Jeremias Rodriguez boicotta il confronto con Nicolas Vaporidis: “Non ti permettere di parlare di me” All’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi ha tentato di fare avere un confronto a Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, ma quest’ultimo ha alzato un muro. Prima si è rifiutato di esprimere un parere sull’attore: “Non ho nulla da dire”, poi ha intimato a Nicolas di non permettersi di parlare di lui.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei famosi 2022, trasmessa giovedì 14 aprile, Ilary Blasi ha deciso di fare un confronto tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. L'attore ha commentato: "A causa della mia riservatezza posso sembrare uno stron**ttino ma non è così". Ecco come è andata tra i due.

Jeremias si rifiuta di confrontarsi con Nicolas

Jeremias Rodriguez non è apparso affatto propenso a fare un confronto con Nicolas Vaporidis. La sua risposta, quando Ilary Blasi gli ha chiesto un commento sul suo rapporto conflittuale con l'attore, è stata:

"Non ho nulla da dire. Mi va bene così, tutto quello che ha detto. Ha ragione Vladimir, avete ragione sempre. Bravi. Non ho nulla da dire. Avete ragione e chiedo scusa all'Italia. Non ho nulla da dire".

Nicolas Vaporidis ha provato ad aprire un dialogo: "Io non sto facendo una battaglia contro Jeremias e Gustavo, l'energia di Gustavo era positiva, gli ho riconosciuto di essere un signore perché più volte mi ha chiesto come stavo. Semplicemente non ci siamo trovati. È vero che Jeremias provoca, ma sempre nel contesto del gioco, non è che per strada mi minaccia con un machete. Non ci sarebbe bisogno di provocare, perché è un ragazzo molto intelligente. Dovrebbe mettere l'intelligenza al servizio della comunità. Se usciti di qua vorrai prendere una birra insieme, per me va benissimo. Questo è un gioco che ci snerva. È un ragazzo intelligente, all'inizio ci eravamo presi, poi ha questa cosa che si chiude e risponde male".

Rodriguez contro Vaporidis

Ilary Blasi ha chiesto di nuovo a Jeremias Rodriguez di esprimere un parere su Nicolas Vaporidis, ma lui ha continuato ad alzare un muro e a ironizzare: "Di Nicolas penso che è un fenomeno, che ha vinto lui e che avete tutti ragione. Non ho nulla da dire. Cosa penso di Nicolas? L'ho già detto, è un fenomeno, il numero uno a giocare. Va bene tutto, avete ragione su tutto". Vaporidis, pensando di riuscire a comunicare con lui, ha ribadito di reputarlo molto intelligente e ha aggiunto: "Hai margine di miglioramento, come ce l'ho io". Ma questa frase ha fatto scaturire la reazione piccata di Jeremias:

"Non ti permettere di parlare di me perché non mi conosci. Non parlare di me. Parla del gioco. Comunque sei il numero uno, non sono arrabbiato con te, non mi interessa continuare questa conversazione".

Vaporidis si è rassegnato e ha tagliato corto: "Ho vissuto 40 anni senza di te e posso viverne altri 100, va bene sono il numero uno".