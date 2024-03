Jane Alexander attacca ancora Beatrice Luzzi: “Al GF guarda tutti dall’alto al basso dal giorno uno” Ospite di Pomeriggio 5, Jane Alexander ha attaccato ancora Beatrice Luzzi, prima finalista del Grande Fratello: “Guarda tutti dall’alto al basso dal giorno uno”. Tra le due attrici c’era già stato un faccia a faccia alcuni mesi fa, quando l’attuale concorrente aveva accusato la ‘collega’ di averle rubato il ruolo della marchesa Van Necker in Elisa di Rivombrosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Foto a sinistra per gentile concessione di Endemol Shine Italy

Jane Alexander ha attaccato ancora Beatrice Luzzi. Ospite di Pomeriggio 5, l'ex volto di Elisa di Rivombrosa ha commentato negativamente il comportamento della concorrente del Grande Fratello, prima finalista ufficiale di questa edizione. Già qualche mese fa tra le due attrici c'era stato un faccia a faccia durante una puntata: Luzzi aveva accusato la ‘collega' di averle rubato il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa.

Cosa ha detto Jane Alexander su Beatrice Luzzi

Jane Alexander è stata ospite di Pomeriggio 5 nella puntata dell'8 marzo. In studio, la conduttrice Myrta Merlino ha mostrato al pubblico e ai presenti un filmato riguardante Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello e il suo difficile rapporto con Anita Olivieri, anche per via della presenza di Giuseppe Garibaldi. "Beatrice è già in finale e li guarda un po’ dall’alto al basso. Gli altri però la destano particolarmente secondo me“, ha commentato con i suoi ospiti Merlino. A quel punto, Alexander non ha risparmiato parole cattive nei confronti dell'attrice: “La verità è che Beatrice guarda tutti gli altri dall’alto al basso dal giorno uno". Poi ha aggiunto:

Lo so, non avrei dovuto dirlo, ma ormai è andata così. A parte questo io penso che lei festeggerà con i suoi milioni e milioni di fan che la festeggeranno. Quindi non avrà bisogno di festeggiare con gli altri compagni, sarà contenta così.

I precedenti tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander

Lo scontro tra le due è iniziato a distanza alcuni mesi fa, quando nella Casa Beatrice Luzzi è stata paragonata a Jane Alexander per via di una certa somiglianza fisica. Paragone che le ha dato parecchio fastidio, tanto che poi ne ha spiegato il motivo: il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella serie tv Elisa di Rivombrosa, che ha reso famosa Alexander, sarebbe dovuto andare a lei. "Quella parte era mia, me l'ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi", aveva raccontato a proposito.

Differente la versione di Jane Alexander, secondo la quale Beatrice Luzzi sarebbe stata scartata nelle fase di selezione: "Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione”. Poi, l'attuale concorrente del GF, aveva aggiunto: "Dovettero dare a lei la parte".