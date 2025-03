Ivana Mrazova vomita più volte a Pechino Express: cos’è il tamilok, la specialità delle Filippine

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

L'avventura a Pechino Express 2025 di Ivana Mrazova non è iniziata nel migliore dei modi. La modella ed ex del Grande Fratello ha affrontato diverse difficoltà nel corso della prima puntata, tra cui quella di mangiare il tamilok, un mollusco di acqua salata noto anche come "verme del legno". Nonostante i tentativi di aiuto di Giaele De Donà, la concorrente ha vomitato più volte: "Erano dei vermi, che puzzavano di mer*a, pieni di occhi, non so che cos'era", le parole.

I problemi di Ivana Mrazova con la prima prova di Pechino Express

A Pechino Express 2025, Ivana Mrazova è in coppia con Giaele De Donà e, durante la prima prova culinaria, ha riscontrato difficoltà importanti: quando Fru le ha messo davanti una ciotola di tamilok, considerato una prelibatezza nelle Filippine, dove viene consumato crudo e condito solo da aceto e spezie, la modella ceca ha cominciato ad avvertire conati di vomito nel tentativo di mangiarlo. Giaele, dal canto suo, continuava a fargliene mangiare: "Non mollare, vomita dopo averlo mangiato", ha continuato a dirle. A nulla è servito, però, l'incitamento della compagna d'avventura: Mrazova ha cominciato a rimettere più volte, affermando: "Erano dei vermi, che puzzavano di mer*a, pieni di occhi, non so che cos'era".

De Donà, invece, non ha avuto problemi a mangiarlo: "È come una minestrina! Sa di ostriche!“, il commento. Ma i problemi per Ivana non si sono limitati alla prima prova: anche nella seconda, infatti, ha vomitato nel giardino di una donna del posto, dopo aver mangiato dei cetrioli di mare piccantissimi, conditi con cipolla. La proprietaria non ha apprezzato molto il gesto, limitandosi a guardare la scena, visibilmente contrariata.

Cos'è il tamilok, il mollusco che ha fatto vomitare Ivana Mrazova

Il tamilok è conosciuto anche come "verme del legno", ed è un mollusco di acqua salata senza guscio. In passato, come riportato su fondazioneslowfood.com, era anche conosciuto come verme di nave o termite del mare, per via di un’antica tradizione che lo dipingeva come "nemico delle navi", visto che distruggeva gli scafi e ogni oggetto in legno immerso in acqua di mare. Si tratta di un cibo locale delle Filippine, ma non è comune nella dieta quotidiana poiché non è facile reperirlo. Secondo quanto riportato da diversi turisti, ha un gusto simile all’ostrica, per alcuni addirittura migliore. Si mangia fresco e crudo, condito con l’aceto di cocco (sukang tuba), sale e peperoncino.