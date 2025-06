Isola dei Famosi chiude in anticipo con il raddoppio delle puntate: ecco quando ci sarà la finale

video suggerito

Dopo le indiscrezioni arrivano nuove conferme: l'Isola dei Famosi 2025 chiuderà i battenti con una settimana di anticipo rispetto al programma originale, mantenendo però inalterate le puntate previste grazie a un raddoppio settimanale. Lo ha fatto sapere Davide Maggio: la finale – nella quale verrà eletto il vincitore tra i concorrenti – sarà il 2 luglio e non il 30 giugno, a causa del Mondiale per Club trasmesso da Canale 5.

Quante puntate mancano prima della chiusura

Dopo la puntata di questa sera, mercoledì 11 giugno, il reality condotto da Veronica Gentili accelererà i tempi con una programmazione più intensa. Le date confermate dovrebbero essere le seguenti:

16 giugno : settima puntata

: settima puntata 18 giugno : ottava puntata

: ottava puntata 23 giugno : nona puntata

: nona puntata 25 giugno : Semifinale

: Semifinale 30 giugno : partita del Mondiale per Club

: partita del Mondiale per Club 2 luglio: Finale dell'Isola dei Famosi

Perchè andranno in onda due puntate a settimana

Questa riorganizzazione del palinsesto ha un obiettivo preciso: anticipare la messa in onda di Temptation Island, il programma delle tentazioni che rappresenta uno dei cavalli di battaglia dell'estate televisiva di Canale 5. La decisione di andare al raddoppio è chiara da un punto di vista strategico: ottimizzare gli ascolti estivi cercando di far partire un programma forte come Temptation Island in una finestra temporale più favorevole, prima che il pubblico sia già tutto in vacanza.

Il raddoppio settimanale dell'Isola rappresenta una strategia audace che potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Da un lato, concentrare le puntate potrebbe mantenere alta l'attenzione del pubblico ed evitare il fisiologico calo di interesse tipico dei reality lunghi. Dall'altro, il rischio è quello di saturare l'audience con troppi appuntamenti ravvicinati. La produzione sembra però fiduciosa nella bontà della scelta, considerando che le ultime edizioni dell'Isola hanno mostrato una flessione negli ascolti durante le fasi centrali del programma. Concentrare tutto in un mese potrebbe essere la soluzione per mantenere vivo l'interesse fino alla fine.