Isola dei Famosi 2025, anticipazioni per stasera: tre nuovi concorrenti e un eliminato Stasera è in programma una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2025 in onda in prima serata su Canale5. Tre nuovi concorrenti entreranno nel gruppo mentre il televoto deciderà un eliminato: ecco cosa succederà, le anticipazioni.

A cura di Gaia Martino

Questa sera, mercoledì 28 maggio, torna in onda, in prima serata su Canale5, Veronica Gentili con L'Isola dei Famosi. In studio con Simona Ventura e con Pierpaolo Pretelli, l'inviato in collegamento dall'Honduras, condurrà una nuova puntata del reality che vedrà, stasera, l'ingresso di nuovi concorrenti. Dopo gli addii di Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Angelo Famao, Camilla Giorgi e Antonella Mosetti, il cast si arricchirà di nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco. Il televoto però decreterà un eliminato: ecco cosa succederà stasera, le anticipazioni.

Anticipazioni Isola 2025: chi sono i tre nuovi concorrenti

Nella puntata dell'Isola dei Famosi in programma per stasera, Veronica Gentili annuncerà tre nuovi ingressi. Sulle spiagge di Cayo Cochinos approderanno Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati, tre nuovi concorrenti scelti dopo gli abbandoni che hanno segnato le ultime puntate. L'Isola, negli ultimi giorni, ha infatti salutato cinque naufraghi che hanno deciso di lasciare il gioco, ognuno per le sue ragioni. Dopo gli addii di Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Angelo Famao, Camilla Giorgi e Antonella Mosetti, il programma è corso ai ripari permettendo ad altri personaggi di intraprendere una nuova avventura televisiva. Entreranno a far parte ufficialmente del gruppo stasera e saranno subito messi alla prova con sfide inattese.

Le difficoltà dei naufraghi e una eliminazione

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per i numerosi scontri che si sono accesi nell'ultima settimana. Le due generazioni di naufraghi risentono della lotta alla sopravvivenza che definiscono molto dura: i protagonisti dell'edizione si sono spesso divisi e stasera avranno modo di confrontarsi. La puntata vedrà anche un'eliminazione. Uno tra Mirko Frezza, Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti sarà costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi.