Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti contro le parole di Adinolfi sulle famiglie gay: "Con uno così non spreco fiato" Dopo le affermazioni di Mario Adinolfi sulle adozioni per le famiglie omosessuali, Patrizia Rossetti è intervenuta senza esitazioni, dicendosi contraria a quanto detto dal politico: "Non dovrebbe nemmeno essere un problema".

A cura di Ilaria Costabile

Dopo poco più di due settimane all'Isola dei Famosi, i naufraghi iniziano ad affrontare anche argomenti legati all'attualità e Mario Adinolfi non ha esitato a parlare di un argomento a lui caro come le adozioni per le famiglie omosessuali. Il politico è profondamente contrario e lo ha ribadito anche nel reality show di Canale 5, ma alle sue affermazioni sono seguite riflessioni anche da parte di altri naufraghi che, invece, si sono detti contrari a quanto da lui dichiarato, come Patrizia Rossetti.

Patrizia Rossetti contro Adinolfi

Dal fondatore del partito "Il popolo della famiglia" non ci si sarebbe potuti aspettare un discorso diverso e Adinolfi, infatti, ha ribadito il concetto secondo cui un bambino per crescere bene e in serenità avrebbe bisogno sia di un padre che di una madre e non di due genitori dello stesso sesso, come accadrebbe in una famiglia formata da una coppia gay. Un discorso che ha acceso gli animi tra gli altri naufraghi che, infatti, non hanno esitato a manifestare il loro dissenso nei confronti di un modo di pensare così retrogrado e limitante. Patrizia Rossetti è stata tra le prime a prendere parola e si è anche visibilmente alterata per i temi affrontati, ha quindi ribadito la sua contrarietà alle parole di Adinolfi:

Mi sono anche stancata di questa storia del padre e la madre nella famiglia tradizionale. Ci sono tantissimi bambini che hanno bisogno e necessità di avere delle famiglie che gli danno amore, che poi siano zii, zie, due uomini, due donne, un single, ma chi se ne frega, ma basta dai. Intanto pensiamo a far star bene dei bambini in più, perché i bambini non è che guardano se sei uomo o donna. Qual è il problema? non dovrebbe nemmeno esistere questo problema che viene tirato in ballo da certa gente. Mario prova a farmi cambiare idea, ma io sono tosta. Io con lui ho perso le speranza, quando uno è così io nemmeno spreco fiato.