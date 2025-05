video suggerito

“Bugiarda”: all’Isola scoppia lo scontro tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti All’Isola dei famosi 2025 arriva la prima lite. A scontrarsi, Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti. L’accusa è quella di avere taciuto dopo avere visto che Mirko Frezza infrangeva il regolamento. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I naufraghi dell'Isola dei famosi 2025 sono di nuovo nei guai. Per l'ennesima volta hanno infranto il regolamento. In particolare, il gruppo dei Giovani ha finto di avere acceso il fuoco sfregando due canne di bambù, ma in realtà i concorrenti sono stati aiutati dal gruppo dei Senatori. È scoppiato lo scontro tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti. La prima ha accusato la seconda di avere assistito all'infrazione di Mirko e di avere taciuto.

Alessia Fabiani contro Patrizia Rossetti

L'ennesima violazione del regolamento dell'Isola dei famosi 2025 ha agitato gli animi dei naufraghi. Alessia Fabiani ha denunciato l'infrazione. Nunzio Stancampiano non ha dubbi: “Alessia ha visto Mirko che passava il fuoco a noi e ha detto tutto”. L'ex showgirl, poi, si è scagliata contro Paolo Vallesi e Patrizia Rossetti accusandoli di avere assistito alla scena senza dire niente. Rossetti ha negato: "Io non ho visto Mirko". Ma Fabiani non ci sta: "Quanto sei bugiarda, ma se hai detto ‘Mamma mia, adesso mette nei casini anche noi'". Patrizia, visibilmente alterata, ha smentito: "Non è la verità cara signorina" e se n'è andata infuriata. Poi, in confessionale ha ribadito:

Ricordo che la gente passava davanti al fuoco, ma non ricordo se uno ha preso un tizzone con le mani. Certo, se avesse avuto una pentola in mano me ne sarei accorta.

Paolo Vallesi ha confermato che i naufraghi Senatori sapevano dell'accaduto perché lo stesso Mirko l'aveva confessato.

Teresanna Pugliese contro Alessia Fabiani

Teresanna Pugliese da una parte ha reputato giusto il gesto di Alessia Fabiani di denunciare l'accaduto, dall'altra però la ritiene una persona falsa:

Quello che ha fatto Alessia per alcuni aspetti è stato giusto. È stato giusto denunciare il falso. Non è giusto a livello umano per noi. Ma è giusto che abbia denunciato il falso anche se più falso di lei non c'è niente.