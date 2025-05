All’Isola dei Famosi i naufraghi continuano a violare le regole, Mirko Frezza confessa: “Mi assumo la colpa”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Frezza La Fata/ IPA

All‘Isola dei Famosi 2025 i naufraghi continuano a violare il regolamento. Dopo l'uso dell'accendino per accendere il fuoco e le comunicazioni tra Giovani e Senatori oltre l'orario consentito, è Mirko Frezza a confessare di aver infranto ancora le regole. Ecco cosa è successo questa volta.

La bugia di Nunzio Stancampiano e Angelo Famao sul fuoco

Durante una delle ultime giornata a la Playa, il ballerino Nunzio Stancampiano ha raccontato alle telecamere di essere riuscito ad accendere il fuoco insieme ad Angelo Famao sfregando due canne di bambù: "Ci eravamo andati molto vicini nei giorni passati, ma si era creato solo il fumo. Questa volta è nata la miccia". Poi il naufrago ha scherzato: "Vuoi che abbiamo mangiato un po’ di cocco e ci siamo ripresi, un po’ di botte lui, un po’ di botte io, la miccia si è accesa. Ora abbiamo il fuoco“. In realtà, il suo racconto è tutta una bugia: i due Giovani non sono riusciti ad accendere il fuoco solo con la buona volontà, ma hanno ricevuto un aiuto da parte del gruppo dei Senatori, in particolare da Mirko Frezza.

Mirko Frezza confessa di aver infranto il regolamento dell'Isola

In realtà è stato Mirko Frezza ad aiutare Nunzio e Angelo ad accendere il fuoco. Il naufrago ha confessato ai compagni di gruppo: "Adesso ve lo posso dire, ho dato io il fuoco ai ragazzi. Gli ho dato un ciocco, un bastone caldo, che poi si è trasformato in brace". L'attore ha infranto così il regolamento perché non è consentito passare oggetti tra il gruppo dei Giovani e quello dei Senatori. "Li ho visti in difficoltà e sono andato da chi dovevo andare", ha continuato Frezza. Poi ha precisato che si assumerà le sue responsabilità, convinto che la cosa più corretta sia che i compagni lo nominino nel corso della prossima puntata: "Gli ho detto: qualunque cosa succeda me ne assumerò le colpe. Questa cosa potrà portare un problema al gruppo, quindi la cosa più corretta sarebbe quella che voi mi nominiate in Palapa“.