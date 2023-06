Isola, Cristina Scuccia parla del suo amore: “All’inizio odiavo questa persona, ora mi manca tutto” All’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha parlato della sua “persona importante”, con cui ha iniziato una frequentazione poco prima di sbarcare in Honduras. Confidandosi con Pamela Camassa, ha detto: “Mi manca tutto, qui sto capendo che è davvero importante”.

A cura di Elisabetta Murina

Cristina Scuccia ha rivelato qualche altro dettaglio sulla sua storia d'amore con una "persona importante", come lei stessa l'ha definita, che la aspetta fuori dall'Isola dei Famosi. Qualche tempo fa, in diretta con Ilary Blasi, la naufraga aveva confermato di avere iniziato una relazione da circa due mesi.

Cosa ha detto Cristina Scuccia

Confidandosi con Pamela Camassa, Cristina Scuccia si è lasciata andare alla nostalgia e ha parlato della persona di cui è innamorata, che non vede l'ora riabbracciare e che la aspetta una volta finito il reality. La naufraga ha detto: "Mi manca tutto, stare insieme, andare a mangiare sushi. È entrata in punta di piedi nella mia vita e qui sto capendo che è davvero importante. Sono felicissima di aver incontrato questa persona e spero che sia ancora lì ad aspettarmi".

Poi Scuccia si è rivolta direttamente alla persona in questione, quasi a voler provare a parlare con lei, facendole sentire tutto il suo amore: "Ciao amore come stai? Spero tu abbia smesso di piangere perché l'ultima volta… insomma.., non ci siamo lascati benissimo. Sono quasi alla fine di questa esperienza, non vedo l'ora di rivederti". E ha aggiunto: "Io odiavo questa persona, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì ci siamo subito trovati".

La prima volta che Cristina Scuccia ha parlato della sua situazione sentimentale

Durante la puntata del 22 maggio dell'Isola dei Famosi, per la prima volta, Cristina Scuccia aveva confermato di avere iniziato una relazione con persona importante. "È un germoglio", aveva raccontato a Ilary Blasi. All'epoca, ne aveva parlato prima con Helena, mentre in diretta aveva svelato altri dettagli: