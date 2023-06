Cristina Scuccia al Grande Fratello Vip dopo l’Isola? La naufraga svela la verità All’Isola dei famosi 2023, c’è già chi riflette su ciò che farà una volta terminato il reality. Ecco cosa ha detto Cristina Scuccia, riguardo all’ipotesi di partecipare al Grande Fratello.

All'Isola dei famosi 2023, siamo ormai alle battute finali. Le ultime due puntate del reality condotto da Ilary Blasi, con Enrico Papi e Vladimir Luxuria, andranno in onda venerdì 16 giugno e lunedì 19 giugno. Gli screzi continuano a movimentare le giornate dei naufraghi e, a volte, proprio dalle liti, vengono fuori delle riflessioni su ciò che i concorrenti faranno una volta finita l'esperienza nel reality di Canale5.

Come è nata la riflessione sul Grande Fratello Vip

Andrea Lo Cicero stava litigando per l'ennesima volta con Helena Prestes. I due, nonostante abbiano tentato di seppellire l'ascia di guerra, non riescono proprio ad andare d'accordo. Così, il naufrago ha accusato la modella di sapere solo provocare e che, una volta finita l'esperienza all'Isola dei famosi, tutto ciò che farà sarà passare a un altro reality: "Uscita da qui andrai a fare un altro reality. Sì, andrai al Grande Fratello". La frase di Andrea Lo Cicero ha suscitato la riflessione di Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia.

Cosa ha dichiarato Cristina Scuccia sul GF Vip

Come riporta Biccy.it, Gian Maria Sainato, dopo avere ascoltato ciò che Andrea Lo Cicero ha detto a Helena Prestes, ha chiarito che se gli proponessero di partecipare al Grande Fratello Vip, ci andrebbe subito: “Io sono sincero, lo farei, non sono ipocrita. Poi è bello il Grande Fratello, penso che sia un programma molto interessante". Il naufrago, allora, si è rivolto a Cristina Scuccia e le ha chiesto se lei – una volta terminata l'esperienza all'Isola dei famosi – se la sentirebbe di partecipare al Grande Fratello (ricordiamo che nella prossima edizione del reality saranno presenti concorrenti sia vip che sconosciuti). L'ex religiosa, tuttavia, ha risposto con un secco no: “No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera". Non resta che attendere i prossimi mesi, per scoprire se cambierà idea.