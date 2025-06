video suggerito

Isola, Chiara perdona Jasmin dopo l’attacco sul racconto dell’ex violento: “Non voglio che tu venga crocifissa” Chiara Balistreri ha perdonato Jasmin Salvati, dopo che nei giorni scorsi quest’ultima l’aveva accusata di usare la propria storia personale per ottenere visibilità all’Isola dei Famosi. In passato, Balistreri aveva raccontato di essere stata vittima di violenza domestica da parte del suo ex fidanzato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiara Balistreri ha perdonato Jasmin Salvati all'Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi, la 22enne bolognese era stata accusata dall'altra concorrente di aver raccontato e sfruttato la sua storia – nel 2022 aveva denunciato l'ex fidanzato per violenza domestica – ai fini di ottenere visibilità. "Porterei un messaggio negativo a me stessa se non accettassi le tue scuse" ha spiegato Balestri rivolgendosi a Salvati.

Chiara Balistreri perdona Jasmin Salvati: "Si può tornare sui propri passi"

"Quella frase è stata di pessimo gusto, una cosa assolutamente non pensata, ci mancherebbe" si giustifica Jasmin Salvati. Il riferimento è al suo attacco contro Chiara Balistreri, che durante il programma aveva accusato di aver parlato della sua storia personale solo per ottenere visibilità. La concorrente, infatti, aveva deciso di condividere pubblicamente la vicenda dei maltrattamenti che subiva dal suo ex fidanzato. "Sono pronta ad accettare le tue scuse, le ho accettate. Porterei un messaggio negativo a me stessa se non ti dessi un'altra opportunità. Tutto quello che ci succede, di bello o brutto, parlane – ha consigliato Balistreri – Non voglio che tu venga crocifissa per questa cosa né fuori, né qua. Uno può tornare sui suoi passi e ammettere di aver sbagliato".

Jasmin Salvati a Chiara Balistreri: "Hai più coraggio di me"

Nel corso della riappacificazione tra le due naufraghe, Jasmin ha avuto modo di chiarire il suo pensiero. "Abbiamo due storie completamente diverse. Tu hai avuto molto più coraggio di me – ha ammesso Salvati – Questa è la mia unica occasione per parlare della mia storia. Mi assumo le mie colpe per quella frase". Parole che sono state accolte con grande apertura da Balistreri:

A tutti è successo qualcosa di brutto o di drammatico. Non è una gara a chi ha sofferto o ha avuto la storia peggiore. Parlane, può aiutare altre persone. Io quando ero in quella situazione mi ero ripromessa una cosa: Non sarò mai quella sofferenza che ho vissuto. Non farò mai in modo che quella sofferenza mi cambi in peggio, perché sarebbe stato diventare come chi mi ha ferito e chi mi ha fatto del male.