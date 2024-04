video suggerito

Isola 2024, tutti contro Pietro Fanelli: "Sei scorretto, hai rotto, vai nell'altra isola e stai da solo" All'Isola dei famosi 2024 è scoppiata l'ennesima lite. Pietro Fanelli, dopo essersi aggiudicato la pasta, non ha voluto condividerla con gli altri naufraghi.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

Ennesima lite all'Isola dei famosi 2024. Pietro Fanelli continua a suscitare insofferenza nel gruppo. Il naufrago, vivendo da solo su Playa Coco, è riuscito ad ottenere la pasta. Quando ha raggiunto i suoi compagni di avventura, però, ha ribadito più volte che la pasta era sua e non del gruppo, innescando così una lite con gli altri naufraghi. Greta Zuccarello lo ha invitato a prendere la sua pasta e le sue cose e andare a vivere questa esperienza in solitaria.

Pietro Fanelli e la pasta della discordia

Foto IPA

Pietro Fanelli ha potuto raggiungere i compagni di avventura. Una volta arrivato a Playa Espinada, i naufraghi lo hanno accolto con grande entusiasmo. Speravano che avesse superato la prova e che portasse del cibo per loro. Alvina Verecondi Scortecci ha notato subito un atteggiamento sostenuto da parte di Pietro:

Oggi è tornato Pietro. Sembrava il Messia. Sempre con la sua aplomb, molto tranquillo, ricciolo biondo, con la sua flemma. Ci ha portato mezzo chilo o forse un chilo di pasta.

Il concorrente ha spiegato al gruppo di non essere riuscito ad aggiudicarsi i due pomodori, perché ha usato la pergamena dello Spirito dell'Isola per accendere il fuoco ed ha ricevuto un provvedimento.

La discussione tra Pietro Fanelli e i naufraghi

Foto IPA

Alvina, in confessionale, ha raccontato: "Si è creato subito scompiglio perché diceva che la pasta era sua e per noi zero e per la sua grazia divina ce la poteva dare". In effetti, una volta arrivato il momento di pranzare, Artur Dainese ha proposto di lasciare la pasta per la sera. Pietro Fanelli non ne ha voluto sapere:

La pasta è mia, la mangio subito. È mia, l'ho guadagnata. Sono stufo delle regole, non c'è nessuno che ci comanda. Non voglio litigare però non attacchiamoci per niente. È un gioco. Se voglio anche il riso? Io sono generoso e vi do la mia pasta, se non mi date il vostro riso, sarà la gente a giudicarvi.

Greta Zuccarello non ci ha visto più: "Non è la tua pasta, è per il gruppo. Altrimenti sai cosa c'è? Ti prendi la tua ca**o di pasta e vai nell'altra isola e stai da solo. Te la puoi prendere tutta. Ti hanno detto di portare la ricompensa al gruppo. Hai rotto le pa*** Pietro". E ha continuato il suo sfogo in confessionale: "Penso che Pietro sia veramente scorretto. Può mangiare tutta la pasta che vuole mangiare, non mi interessa niente, ma non mi faccio trattare così da nessuno". Matilde Brandi ha rotto gli indugi. Ha preso la pasta e l'ha consegnata a Pietro. Greta ha acconsentito: "Tienitela, ciao". Pietro ha replicato a Greta: "Ma basta con questo Spirito dell'Isola, sembri la secchiona a scuola con la maestra: ‘La maestra ha detto che è giusto'. Svegliati, abbi un pensiero tuo, ribellati". Lapidaria Greta: "Non ho parole".