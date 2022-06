Isola 2022, i naufraghi hanno violato il regolamento: i provvedimenti e la rabbia di Lory Del Santo All’Isola dei famosi 2022, provvedimenti contro i naufraghi che hanno condiviso il cibo ottenuto nella prova ricompensa con i loro compagni di avventura. La rabbia di Lory Del Santo verso i “colpevoli”.

Lo spirito dell'Isola dei famosi è furioso con i naufraghi. Alcuni concorrenti, in particolare Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Luca Daffré hanno dato parte del cibo guadagnato con la prova ricompensa a Marialaura De Vitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro, violando così il regolamento. Il comunicato ha annunciato il primo provvedimento:

"Lo spirito dell'isola vede tutto. Nel corso della scorsa puntata, contravvenendo alle regole del gioco, Marialaura, Estefania e Carmen hanno consumato la ricompensa nonostante avessero perso la sfida. Quindi, lo spirito dell'isola ha stabilito che resterete tutti senza fuoco per le prossime 24 ore".

I naufraghi non si pentono di aver violato il regolamento

I naufraghi hanno rivendicato l'accaduto, ritenendolo un semplice gesto di umanità. Così, non si sono affatto pentiti di avere infranto il regolamento. Marialaura De Vitis ha commentato:

"Sinceramente non mi sento una colpevole perché il mio mangiare un pezzettino di pizza è stato dettato dalla fame. Non credo sia colpa neanche di chi me l'ha ceduta. È stato un gesto da persone altruiste e da galantuomini.

Edoardo Tavassi le ha fatto eco: "Essere punito per una roba del genere…non sono pentito, non mi tocca minimamente. Lo rifaccio e mi aspetto pure di ricevere la stessa cosa". Dello stesso parere Nicolas Vaporidis: "Non sono pentito per niente. Io ho passato un pezzettino che avevo in mano a una di loro. Lo dico con fierezza, perché avevano una fame mostruosa". Carmen è scoppiata a piangere dispiaciuta perché il provvedimento è ricaduto su tutti. Nicolas l'ha rassicurata: "Non devi piangere, il cibo te lo abbiamo dato noi. Hai preso solo un pezzettino di pane".

Lory Del Santo e Nick Luciani furiosi

Di parere diverso sono apparsi Lory Del Santo e Nick Luciani. Quest'ultimo ha punzecchiato la naufraga: "Se lo avessi fatto tu, ti avrebbero attaccato. Non è giusto. Questa passa e invece a te non te la fanno passare. Uno non dà il pezzo di pane e penalizza gli altri, se vuole fare del bene la sera dà tutta la sua porzione di riso". Anche Lory Del Santo è apparsa contrariata:

"Se fossi stata io la colpevole, credo che ci sarebbe stata una rivoluzione del gruppo contro di me. Io invece sono rispettosa anche degli errori degli altri. Il problema è che i colpevoli non sono neanche venuti a scusarsi. A me non ha offerto niente nessuno, è un dato di fatto. Non sapevo neanche che avessero mangiato. Oggi digiuno totale per merito di questi grandi altruisti che vogliono offrire il cibo anche se è vietato".

Il provvedimento contro Luca Daffré: ha perso il ruolo di leader

Lo spirito dell'isola, infine, ha inflitto una punizione speciale a Luca Daffré: "Passando del cibo alle tue compagne, hai trasgredito alle regole, per questo motivo lo spirito dell'isola ha deciso di toglierti il ruolo da leader". Il naufrago ha replicato:

"Io ho visto delle persone in difficoltà e ho sentito di dare un pezzo di quello che mi avanzava a delle persone che avevano fame. Non me ne posso pentire. Accetto la decisione e mi assumo le mie responsabilità".

Tutti hanno applaudito eccetto Lory Del Santo che ha tuonato: "Un leader che non rispetta le regole per primo, significa che non è un buon leader. Luca ha cercato di farsi amare dal gruppo, non ha pensato con la sua testa. Se avesse pensato con la sua testa, non lo avrebbe fatto".