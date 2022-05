Carmen, Estefania e Marialaura avrebbero violato il regolamento dell’Isola, cosa hanno fatto Le naufraghe Marialaura De Vitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro avrebbero violato il regolamento dell’Isola dei Famosi mangiando parte del cibo della prova ricompensa, non destinato a loro. A rivelarlo l’inviato Alvin durante il daytime di oggi (31 maggio).

A cura di Elisabetta Murina

Tre naufraghe avrebbero violato il regolamento dell'Isola dei Famosi dopo la puntata del 30 maggio. Si tratta di Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis, che hanno mangiato di nascosto parte del cibo della prova ricompensa, anche se non erano tra i destinataria. A raccontarlo l'inviato Alvin durante il daytime di oggi, martedì 31 maggio.

Cosa hanno fatto Estefania, Marialaura e Carmen

Durante la diretta del 30 maggio, i naufraghi hanno affrontato una nuova prova ricompensa: indovinare, con una benda sopra gli occhi, chi ci fosse davanti a loro toccando le parti del viso e del corpo. A vincere il cibo in palio è stato il gruppo degli uomini, mentre le donne sono rimaste a guardare a bocca asciutta. O forse non tutte. Durante daytime di oggi, 31 maggio, Alvin ha fatto una rivelazione riguardo Estefania, Marialaura e Carmen: "Dopo la prova ricompensa, mangiano di nascosto parte della ricompensa, violando il regolamento". Le tre naufraghe, quindi, avrebbero mangiato di nascosto parte del cibo non destinato a loro. Ancora non è stato annunciato nessun provvedimento ufficiale nei loro confronti, ma è probabile che "lo Spirito dell'Isola" punisca le tre donne per via del loro comportamento. Magari proprio non facendole mangiare.

Cosa è successo durante la puntata del 30 maggio dell'Isola dei Famosi

Nella puntata del 30 maggio del reality, condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale5, Marco Maccarini ha dovuto abbandonare per sempre l'Honduras e tornare in Italia, mentre Pamela Petrarolo ha lasciato la Palapa. nel corso della serata pi Nicolas Vaporidis ha avuto uno scontro con Lory Del santo, ma ha anche ricevuto un messaggio da parte di Fausto Brizzi che lo ha commosso. Carmen Di Pietro è caduta durante un gioco con Edoardo. La prova ricompensa è stata vinta dalla parte maschile dei naufraghi, infine le nomination: a rischiare la loro permanenza in Honduras sono Estefania e Lory.