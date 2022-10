Imprevisto per Belen, si rompe il vestito in diretta a Le Iene: “Il bello della diretta” Incidente di percorso a Le Iene per Belen, che perde un bottone del suo vestito mentre conduce e poi, tra le risate sue e di Mammucari, prova a coprirsi tenendo chiuso il vestito con le mani: “Ragazzi, scusate, ma questo è il bello della diretta”.

A cura di Andrea Parrella

L'esperienza di Belen Rodriguez a Le Iene prosegue, da diversi mesi, con la conduttrice che sta prendendo le misure con un titolo storico, lontana dalle pressioni delle prime settimane in cui prevaleva una certa aspettativa per i risultati dello show in relazione alla sua presenza.

L'imprevisto in puntata

Nel corso della puntata del 18 ottobre la conduttrice è stata vittima di un inconveniente passato inevitabilmente al setaccio dei social in pochi minuti e diventato virale. Durante il lancio di un servizio, il bottone dell'abito indossato da Belen è saltato improvvisamente e il cedimento ha determinato per forza di cose la reazione divertita del pubblico e di Teo Mammucari, al fianco di Belen alla conduzione del programma.

Ragazzi, scusate, ma questo è il bello della diretta

Così ha sdrammatizzato Belen, provando a coprirsi e tenendo chiuso il vestito con le mani finché non ha salutato i telespettatori.

Belen a Le Iene: "Lo desideravo da tempo"

L'approdo a Le Iene ha rappresentato un momento importante per la carriera da conduttrice di Belen, la possibilità di uno scatto concreto in avanti verso un ruolo che le permettesse di uscire dal perimetro dei ruoli prevalentemente di presenza, come è quello a Tu Si Que Vales, consentendole di immergersi davvero nella conduzione di un programma fortemente identitario per Mediaset. Non a caso, alla fine della sua prima edizione alla guida dello show, aveva parlato di "un desiderio e un obiettivo che ho aspettato pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto invece é successo ed é stato un successo!". Ringraziamenti estesi anche al compagno di viaggio, Teo Mammucari, con cui aveva già lavorato all'inizio della sua carriera: "Ho riscoperto una persona altruista attento che ti insegna un mestiere una persona con dei valori belli bellissimi".