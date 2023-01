Imprenditrice accusa giornalista di molestie a Le Iene: è Stefania Pellicoro di Ultima Fermata È Stefania Pellicoro, volto di Ultima Fermata, la donna che accusa un giornalista di molestie nell’esplosivo servizio che andrà in onda nella puntata de Le Iene di martedì 10 gennaio. L’identità della donna è stata confermata da una sua dipendente a Fanpage.it.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Stefania Pellicoro la donna che accusa un giornalista, pare noto, di molestie nell’esplosivo servizio di Roberta Rei che sarà trasmesso nella puntata de Le Iene in onda martedì 10 gennaio su Italia1. Lo conferma una dipendente della donna a Fanpage.it. Si tratta di un volto noto al grande pubblico: Stefania ha partecipato a Ultima Fermata, il programma tv targato Fascino andato in onda tra marzo e aprile del 2022 su Canale5. Prese parte al programma per affrontare una crisi di coppia con il compagno Luca Santonienna. Originari di Bari, racontarono in tv di possedere quattro negozi di abbigliamento.

Le accuse di Stefania Pellicoro

Ed è proprio di abbigliamento che Stefania si occupa. Imprenditrice affermata, ha raccontato a Le Iene di essere stata contattata da un noto giornalista che le avrebbe chiesto di spogliarsi e a partecipare a una chat in cambio di articoli da pubblicare sulla sua testata. “Era squallido. Se vuoi scrivere un articolo su di me, lo scrivi perché sei interessato a me. In cambio di nulla”, ha raccontato Stefania di fronte alle telecamere de Le Iene. L’uomo, giornalista che partecipa a talk e programmi tv e che, secondo Roberta Rei, si qualificherebbe come professionista che avrebbe funzioni direttive all’interno del gruppo per il quale lavora, l’avrebbe contattata attraverso il suo profilo Instagram: “Mi è arrivata una richiesta su Instagram di una persona che era interessata a quello che facevo nella vita, lavorativamente. Il Sud, lavoro, imprenditoria femminile. Quindi la cosa mi ha incuriosito, anche perché era una testata importante”.

Stefania Pellicoro a Le Iene: “Il giornalista voleva una videochiamata”

“Prima di chiamarmi, mi ha dato dei link per farmi vedere che era effettivamente un giornalista. Quindi ho controllato ed era vero che lavorava a (nome zippato, ndr). Motivo per cui mi sono fidata. Solo che poi è stato un po’ ambiguo perché puntata non ad una chiamata conoscitiva ma ad una videochiamata”, prosegue la donna nella sua denuncia a Le Iene, “‘Lo sapremo solo io e te. Tu fai uno spogliarello per me, io in cambio ti do un articolo’. Il che mi ha schifata. Ci sono rimasta malissimo ed è il motivo per il quale ho chiamato Le Iene”.

Chi è Stefania Pellicoro

Stefania è diventata popolare con la partecipazione a Ultima Fermata. In tv raccontò di essere in crisi conio compagno Luca che, dopo una relazione durata 12 anni, l’aveva tradita con la dipendente di uno dei loro 4 negozi di abbigliamento. Stefania è originaria di Gioia Del Colle ed è madre di tre figli.