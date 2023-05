Ilary Blasi spazientita da Cecchi Paone: “È la seconda volta che fai l’Isola, sapevi cosa aspettarti” Ilary Blasi e Alessandro Cecchi Paone discutono dopo la notizia che la tribù delle coppie dovrà essere smembrata. Il conduttore, infatti, pretende di mantenere la coppia insieme al suo Simone, facendo spazientire la conduttrice.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 8 maggio non mancano delle tensioni, che stavolta mostrano una certa insofferenza da parte di Alessandro Cecchi Paone nei confronti della decisione dello spirito dell'Isola, ovvero quella di dividere le coppie in gara. Il giornalista e la conduttrice, quindi, hanno un breve scontro in diretta, in cui Ilary Blasi non nasconde il suo fastidio nei confronti di un atteggiamento a dir poco polemico da parte del naufrago.

La ribellione di Alessandro Cecchi Paone

Ad accorgersi di un primo malcontento da parte del conduttore è Enrico Papi, che esorta la conduttrice a chiedere ad Alessandro Cecchi Paone il perché del suo dissenso. Il conduttore, quindi, risponde subito dicendo: "No..siccome hai detto che giochiamo da singoli, nono è chiaro a tutti sotto tutti i punti di vista che noi giochiamo solo in coppia, in coppia siamo venuti". Interviene quindi l'opinionista che dice: "Vabbè Alessandro, ma è il gioco" con la conduttrice che lo asseconda: "Sì, sono le regole del gioco". Il naufrago visibilmente infastidito continua dicendo:

Non c'è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato l'ho detto anche poco fa, in coppia stiamo in coppia ce ne andiamo.

Ilary Blasi si spazientisce

Ilary Blasi, quindi, prova a far ragionare Cecchi Paone, ricordandogli che per prendere parte al reality ha firmato un contratto: "Non ci mettiamo a fare gli avvocati, chiamo i miei che sono più bravi di me. Nel contratto c'è scritto che noi partecipiamo come coppia e basta". La conduttrice, quindi, ribatte dicendo: "Non mi risulta questa cosa, ma facciamo così, aspettiamo che Simone rientri in modo da verificare quello che stai dicendo, poi deciderai". A supportarla c'è anche Papi che prova a convincere Cecchi Paone: "Alessandro, sono anni che facciamo televisione, lo sai ci sono cose che sono fatte per intrattenere il pubblico, è un gioco divertiti". Il naufrago non ne vuole sapere: "No, non mi interessa. Non sono sereno per motivi che so, Simone mi è svenuto tra le braccia, questo è un gioco al massacro. Noi restiamo in coppia". Blasi, quindi, visibilmente spazientita dice: "Alessandro però questa è la seconda volta che fai l'Isola, ci sei ritornato, sapevi cosa aspettarti" chiosando così il battibecco.