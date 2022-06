Ilary Blasi prima di chiudere la puntata dell’Isola dei Famosi critica il premio, Alvin la riprende Prima di chiudere l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, dopo la premiazione di Nicolas che ha vinto l’edizione, Ilary Blasi si è resa protagonista dell’ultimo commento inaspettato – “Questo è il premio più brutto della storia del reality” – facendosi riprendere da Alvin.

Ieri è giunta al capolinea l'avventura dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, protagonisti dell'edizione più lunga nella storia del programma. Ad aggiudicarsi il podio Nicolas Vaporidis, l'attore che meglio ha incarnato lo spirito del gioco. Nella finale sono terminati anche gli screzi tra la conduttrice Ilary Blasi e Alvin, l'inviato in Honduras, che hanno arricchito ogni serata in diretta su Canale 5: "Stasera stai benissimo, peccato tu sia già sposato" è stato il commento della romana. Con l'ironia e la spontaneità che la contraddistingue, Ilary Blasi ha poi chiuso la puntata con un commento a sorpresa che riguarda il premio.

La gaffe di Ilary Blasi dopo la vittoria di Nicolas Vaporidis

Ilary Blasi giunta ai titoli di coda dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi non si è trattenuta dal commentare il premio consegnato al vincitore Nicolas Vaporidis. Prima di salutare il pubblico e compiere l'iconico gesto del lancio del copione, la conduttrice ha detto ad alta voce: "E comunque il premio è il brutto della storia dell'Isola dei Famosi, buonanotte", prima di lasciare lo studio. Mentre Vladimir Luxuria e Nicola Savino al suo fianco sono scoppiati a ridere sorpresi, Alvin l'ha subito ripresa: "Ma cosa stai dicendo? È un'opera d'arte".

La finale dell'Isola dei Famosi 2022

Quella di ieri sera è stata una serata ricca di sorprese per i naufraghi, emozioni e colpi di scena. Luca Daffrè ha rivisto il padre, Maria Laura De Vitis è stata invece raggiunta dalla mamma in Honduras. Mercedesz Henger si è collegata in diretta con sua madre, Eva Henger, che vittima di un incidente automobilistico non ha potuto porgerle le sue scuse da vicino: le due non si parlavano da due anni. Sul podio ci è salito Nicolas, l'attore che meglio ha incarnato lo spirito del gioco del reality e che ha meritato l'applauso del pubblico da casa e dei presenti sull'Isola: al secondo posto in finalissima Luca Daffrè, mentre Carmen Di Pietro ha conquistato la medaglia di bronzo arrivando terza sul podio.