Ilaria Capitani a Linea notte, chi conduce il programma dopo l'addio di Monica Giandotti Dopo i saluti improvvisi di Monica Giandotti, che passa al Tg2 Post, dal 14 aprile Ilaria Capitani condurrà tutte le sere Tg3 Linea Notte.

A cura di Andrea Parrella

A partire dal 14 aprile cambia la conduzione del Tg3 LineaNotte. Lo storico spazio di approfondimento, fino allo scorso venerdì affidato in gestione a Monica Giandotti, cambierà volto in virtù del passaggio di Giandotti alla conduzione di Tg2 Post, in onda su Rai2 dopo l'edizione serale del telegiornale. Per lei un nuovo impegno quotidiano, dunque, che fa spazio a Ilaria Capitani al timone di Tg3 LineaNotte, tra i programmi più longevi attualmente in onda su Rai3.

Ilaria Capitani alla guida di Linea Notte

Per Ilaria Capitani, caporedattrice al Tg3, si tratterà di un ritorno alla guida della trasmissione, dopo l'esperienza dell'edizione estiva 2024. In Rai dal 1991, Capitani ha fatto esperienze di diverso tipo, passando dallo sport alla politica, oltre a una parentesi come responsabile dell'ufficio stampa del comune di Roma durante la giunta Veltroni. Nel 2008 è poi tornata in Rai, nella redazione di Rai Parlamento, per condurre il Tg Parlamento e rubriche di approfondimento politico. Poi negli anni successivi il passaggio di testata al Tg3.

Le parole di Monica Giandotti

L'annuncio del cambio di ruolo da parte di Monica Giandotti è arrivato all'improvviso, in chiusura di puntata, lo scorso venerdì: "L'azienda mi ha chiesto di assumere un altro incarico, in azienda, e io ho accettato con grande passione, entusiasmo. Credo nella Rai e nel servizio pubblico. Da lunedì non sarò più qui, ma qui vicino e se vorrete ci vedremo dalle 9 su Rai 2, a Tg2 Post. Devo dei ringraziamenti all'azienda per questa opportunità al Tg3, che è la mia casa, la mia famiglia. Naturalmente grazie alla redazione del Tg2 per avermi dato fiducia". Quindi il saluto commosso dopo quasi due edizioni alla guida del programma che aveva ereditato da Maurizio Mannoni: "Devo ringraziare il gruppo di lavoro di Lineanotte che è diventata una seconda famiglia, abbiamo lavorato straordinariamente insieme per due anni" ha dichiarato prima di concludere menzionando il pubblico. "Il ringraziamento più grande va al pubblico che ci ha dato fiducia in questo tempo insieme e che con cura, e anche criticando, ci ha seguiti e ci ha dato la ragione principale per continuare sera dopo sera".