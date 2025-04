Elisa Isoardi derubata durante le riprese di Linea Verde: “Rotto il finestrino del van, hanno rubato tutto” Con una IG story Elisa Isoardi e Monica Caradonna hanno raccontato una spiacevole disavventura durante le riprese di Linea Verde, programma da loro condotto. I ladri hanno rotto il finestrino del van e le hanno derubate. La Isoardi ha rivelato: “Mi hanno rubato borsa e telefono, portafogli, carte di credito”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

132 CONDIVISIONI condividi chiudi

La troupe di Linea Verde e in particolare Elisa Isoardi è stata derubata mentre registrava la puntata. Ieri, mercoledì 23 aprile, le conduttrici del programma in onda il sabato alle 12.20 su Rai 1, Elisa Isoardi e Monica Caradonna, si trovavano a Livorno, alla Terrazza Mascagni, quando dei ladri hanno rotto il vetro del van che le trasportava, per derubarle. Insieme su Instagram hanno raccontato lo spiacevole episodio.

Il racconto di Elisa Isoardi e Monica Caradonna

Elisa Isoardi insieme a Monica Caradonna ha raccontato cosa è successo durante le riprese di Linea Verde a Livorno. Con il foglio della denuncia tra le mani, la conduttrice televisiva ha spiegato: "Qui alla questura di Livorno, ringrazio la polizia perché sono stati efficienti. Ci hanno rubato tutto, hanno rotto il finestrino del van". La Isoardi ha spiegato che le hanno rubato la borsa con tutti i suoi effetti personali, compreso il telefono e il portafogli: "Mi hanno rubato borsa e telefono, portafogli, carte di credito. È stata una bella trasferta". Con la collega ha poi scherzato: "Ora torno a Roma, c'è mio nipote che mi porta. Un bel danno, ma c'è di peggio: in questi casi non bisogna perdere la pazienza".



Linea Verde non andrà in onda sabato per i funerali di Papa Francesco

La puntata di Linea Verde di sabato 26 aprile non andrà in onda, come di consueto, su Rai 1. Le conduttrici attraverso le stories di Instagram del programma hanno spiegato: "Questo sabato non andremo in onda, ma potete continuare a seguirci sui canali social, vi diamo appuntamento al prossimo sabato". Il programma che racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze nella mattinata di sabato lascerà spazio alla diretta televisiva dei funerali di Papa Francesco, morto il 21 aprile, che si terranno dalle ore 10 in Piazza San Pietro. La diretta su Rai 1, a cura del Tg1, inizierà alle ore 8.30.