Monica Giandotti saluta commossa il Tg3 Lineanotte: "La Rai mi ha proposto un altro incarico", dove la vedremo Monica Giandotti ieri sera ha condotto la sua ultima puntata di Tg3 Lineanotte: visibilmente commossa ha salutato il pubblico e la redazione annunciando che la Rai le ha proposto un altro incarico. Da lunedì 14 aprile sarà al timone di Tg2 Post.

Monica Giandotti lascia la conduzione di Tg3 Lineanotte: da lunedì 14 aprile 2025 sarà al timone del Tg2 Post, in onda su Rai 2 dalle ore 9. La conduttrice televisiva e giornalista, al termine della puntata di Lineanotte ieri sera, ha salutato il suo pubblico e non è riuscita a trattenere la commozione salutando la redazione del programma con la quale ha lavorato negli ultimi due anni.

Le parole di Monica Giandotti

Con Roberto Vecchioni in collegamento, Monica Giandotti, prima di chiudere la puntata di ieri sera di Lineanotte, ha salutato il suo pubblico comunicando la proposta dell'azienda, la Rai, che le ha chiesto di condurre il Tg2 Post su Rai 2, la mattina. La giornalista e conduttrice, visibilmente emozionata, ha così ringraziato la Rai per l'opportunità: "L'azienda mi ha chiesto di assumere un altro incarico, in azienda, e io ho accettato con grande passione, entusiasmo. Credo nella Rai e nel servizio pubblico. Da lunedì non sarò più qui, ma qui vicino e se vorrete ci vedremo dalle 9 su Rai 2, a Tg2 Post. Devo dei ringraziamenti all'azienda per questa opportunità al Tg3, che è la mia casa, la mia famiglia. Naturalmente grazie alla redazione del Tg2 per avermi dato fiducia". Si è commossa ringraziando il gruppo di lavoro che ha collaborato con lei per Lineanotte: "Devo ringraziare il gruppo di lavoro di Lineanotte che è diventata una seconda famiglia, abbiamo lavorato straordinariamente insieme per due anni" ha dichiarato prima di concludere menzionando il pubblico. "Il ringraziamento più grande va al pubblico che ci ha dato fiducia in questo tempo insieme e che con cura, e anche criticando, ci ha seguiti e ci ha dato la ragione principale per continuare sera dopo sera", le parole.

A Lineanotte del Tg3 arriva Ilaria Capitani

Come annunciato anche da Monica Giandotti, al suo posto al Tg3 Lineanotte arriva Ilaria Capitani, caporedattrice del programma. Per la giornalista si tratta di un ritorno dietro alla scrivania del programma: ha già condotto, infatti, l'edizione estiva nel 2024.