Il Volo, Tutti per uno – il viaggio nel tempo: la scaletta di cantanti e ospiti su Canale 5 Tutti per uno – Viaggio nel tempo va in onda su Canale5 da lunedì 19 maggio dalle ore 21 :20. La scaletta e gli ospiti della prima serata evento de Il Volo condotta da Antonella Clerici.

In onda su Canale5 da lunedì 19 maggio dalle ore 21 :20 la prima serata evento dei tre concerti de Il Volo intitolato Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Performance inedite, grande orchestra e moltissimi ospiti, questo promette lo spettacolo (registrato al Palazzo Te a Mantova tra l'8 e l'11 maggio) di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Sono proprio loro tre a condurre la prima serata, con la partecipazione di Antonella Clerici ( prima "scopritrice" del loro talento nello show Ti lascio una canzone).

La scaletta del concerto de Il Volo: gli ospiti di stasera

Tutti per uno – Viaggio nel tempo, serata evento che vede il trio de Il Volo come protagonista, sarà ricca di musica ed emozione. Tra gli ospiti della prima puntata cantanti amati dal grande pubblico. Tra questi Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello e Eros Ramazzotti. Ogni duetto avrà come obiettivo quello di unire musica e professionalità, ai legami affettivi. A condurre la serata ci sarà Antonella Clerici, prima a rendersi conto del talento dei tenori quando nel 2009 parteciparono al suo programma Ti lascio una canzone).

Le anticipazioni delle prossime serata de Il Volo su Canale 5

Un tuffo nel passato senza dimenticare i successi del presente: è questo il cuore dello spettacolo de Il Volo, che promette di conquistare il pubblico con una scaletta che si alterna tra momenti solisti e performance corali. Ci sarà infatti equilibrio tra i brani che hanno segnato la carriera del trio e nuove interpretazioni di grandi successi. Previste, infatti, celebri cover scelte come omaggio alla musica italiana degli anni '60 e '70, fino ad arrivare alle hit internazionali che hanno fatto la storia. Lo show è pensato proprio per celebrare il talento dei tre tenori, in grado di unire generazioni diverse in un repertorio senza tempo.