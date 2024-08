video suggerito

Il Tg2 manda in onda un servizio dalle Olimpiadi 2024, ma sbaglia i nomi di tutte le pallavoliste Il Tg2 ha mandato in onda un servizio alle 20:30 dalle Olimpiadi di Parigi, in cui tutti i sottopancia erano completamente sbagliati. Alle atlete del volley femminile sono stati assegnati nomi non corrispondenti alle loro identità e, inoltre, alcuni cognomi come quello di Paola Egonu sono stati cambiati.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono concluse con un bellissimo risultato per l'Italia, con la vittoria della nazionale femminile di pallavolo, celebrata dalle principali testate nazionali. Eppure non sono mancati strafalcioni: il Tg2 ha mandato in onda un servizio in cui i sottopancia che riportavano i nomi delle atlete erano completamente sbagliati.

Gli strafalcioni del Tg2

Il servizio in questione è quello che è andato in onda alle ore 20:30 nella serata di domenica 11 agosto, in cui alcune delle protagoniste della splendida partita con la quale la nazionale è riuscita a portare l'oro olimpico a casa, sono state intervistate per raccontare le emozioni di quel momento. Tre le atlete chiamate ai microfoni del Tg2, peccato che ad ogni pallavolista non fosse stato associato il nome giusto, come hanno notato coloro che, seduti davanti alla tv, hanno potuto riscontrare l'errore. Ed ecco, quindi, che Alessia Orro diventa Paola Egonu, con tanto di errore di ortografia nel sottopancia, in sui si legge "Enogu", con ulteriore errore che ha storpiato il cognome dell'atleta. Quest'ultima, invece, stando al nome assegnatole dal tg della seconda rete si chiamerebbe Myriam Sylla che, d'altro canto, non era tra le atlete intervistate in quel momento dal giornalista inviato a Parigi. Insomma, un vero disastro che sul finale delle Olimpiadi, soprattutto dall'emittente su sui ogni evento legato a Parigi 2024 è stato mandato in onda, non ci si sarebbe aspettati.

La vittoria della nazionale femminile di pallavolo a Parigi 2024

La nazionale femminile italiana di pallavolo riscrive la storia delle Olimpiadi con una straordinaria medaglia d'oro. Le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti con un 3-0, la squadra allenata dal totem Julio Velasco che ha sfoderato l'ennesima prestazione superlativa dei Giochi di Parigi. Il medagliere dell'Italia può vantare un podio col numero 40, e il 37° giorno consecutivo con una medaglia: un risultato anche migliore di Tokyo visto che ci sono stati due ori in più.