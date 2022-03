“Il suo ca**o non funziona come una volta”, South Park deride Putin e la sua guerra fredda South Park ha aggredito le notizie sulla guerra Russia-Ucraina e ha deriso il presidente russo Vladimir Putin per essere invecchiato diventando più aggressivo perché il suo “ca**o non funziona come una volta”.

A cura di Redazione Spettacolo

South Park ha aggredito le notizie sulla guerra Russia-Ucraina e ha deriso Vladimir Putin per essere invecchiato diventando più aggressivo perché "il suo ca**o non funziona come una volta". I creatori della famosa serie animata, Trey Parker e Matt Stone, hanno voluto inserire nell'episodio di mercoledì, dal titolo Ritorno alla guerra fredda, vari riferimenti e attacchi satirici al presidente russo.

Lo psicologo della scuola elementare di South Park, il signor Mackey, è chiamato ad alimentare ulteriormente le paure del suo Istituto attraverso la sua nostalgia degli anni '80, che include solidi riferimenti a War Games e Red Dawn, mentre terrorizza i bambini attraverso le esercitazioni scolastiche di bombe nucleari degli anni '60. Putin, a sua volta, viene deriso per essere rimasto bloccato negli anni '80.

South Park è una delle serie animate più longeve della storia della tv americana, arrivato con grande successo alla sua venticinquesima stagione, ed è il primo show ad affrontare la guerra con una posizione netta, senza avere timore di scadere in una satira inopportuna, e ciò anche grazie alla rapida svolta degli ultimi tempi, che gli ha permesso di avere collegamenti più stretti con la narrazione proveniente dal mondo esterno, con forti link a notizie di attualità.

Mentre il bilancio delle vittime continua a salire e il conflitto Russa-Ucraina prende piede, lo spettacolo internazionale si sta battendo per una campagna di sensibilizzazione volta all'isolamento della figura di Putin e della nazione che sta generando con lui questa potente e inaspettata crisi umanitaria. Motivo per il quale, grandi case di distribuzione come Warner Bros e Disney hanno deciso di non portare in Russia gli attesissimi film The Batman (con l'inedito Robert Pattinson) e Red, il cartone animato previsto in piattaforma Disney+ dall'11 marzo 2022.