Il ritorno carico di emozione di Massimo Giletti su Rai3: "Questa è casa mia da quando cominciai 28 anni fa" È un ritorno emozionato quello di Massimo Giletti in Rai. Il conduttore e giornalista torna a fare servizio pubblico su Rai3 con lo Stato delle cose. Il discorso che ha accompagnato il debutto di lunedì 30 settembre.

A cura di Stefania Rocco

Massimo Giletti torna in Rai e il suo debutto a Lo stato delle cose trasuda emozione. Il conduttore e giornalista, il programma che segna ufficialmente il suo ritorno su Rai3, si prende qualche istante in apertura per raccontare i sentimenti legati a questo secondo debutto su una rete del servizio pubblico. “Buonasera e benvenuti”, dice guardando dritto in camera, “Dovrei fare un discorso molto lungo ma li ho sempre odiati fin da quando ero ragazzino. Per farci capire l’emozione del ritorno in quella che ho sempre considerato casa mia, vi racconto un ricordo. Quando avevo 28 anni, Gianni Minoli mi disse di venire agli studi Dear – all’epoca si chiamavano così – a vedere lo studio. Precisamente in questo posto c’era una falegnameria. Era un laboratorio dove si costruivano le scenografie. Si costruiva la televisione. Oggi siamo qua in uno studio. Questo è lo stato delle cose (il titolo del programma, ndr): il mondo va avanti e la responsabilità di chi fa televisione è quella di aiutare a capire e a fare riflessioni più profonde di quelle a cui siamo abituati”.

L’aneddoto sul padre del cameraman che racconta gli anni di storia di Giletti in Rai

L’ultima battuta di Giletti fa riferimento agli anni trascorsi in rai prima che, dopo la sospensione de L’Arena, il giornalista decidesse di passare a La7 con Non è l’Arena, rete che ha lasciato solo da qualche mese dopo il distacco dall’editore Urbano Cairo. “L’ultima cosa”, ha concluso Giletti, “dietro alla telecamere 2 c’è un uomo che avrà 50 anni e si chiama Antony. La prima volta che feci un programma dietro alla stessa telecamere c’era suo padre. Questa è la bellezza di tornare in Rai”.

Lo stato delle cose segna il debutto di Giletti in Rai dopo 8 anni

Questo “ritorno a casa”, così come Giletti lo ha definito, arriva a distanza di 8 anni dall’ultima volta che il giornalista ha condotto un programma sulle reti Rai. Nel mezzo un passaggio di successo su La7 con Non è l’Arena, trasmissione che Giletti ha condotto con successo fino a oggi e che ha abbandonato dopo i contrasti con l’editore Urbano Cairo.