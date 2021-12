Il Natale degli italiani è lontano dalla tv, ma ecco chi ha conquistato gli ascolti Gli ascolti della Vigilia di Natale 2021 mostrano una predisposizione degli italiani alle tradizioni, dai film ai concerti in tv. Ecco chi ha conquistato il podio nella sera più magica dell’anno.

A cura di Ilaria Costabile

La Vigilia di Natale è un momento che gli italiani trascorrono in famiglia e per molti la televisione diventa più una compagnia che una vera e propria fonte di intrattenimento. Lo dimostrano, infatti, gli ascolti televisivi che denotano un calo significativo sulle reti della tv pubblica, dove a parte il tradizionale appuntamento con il Circo di Montecarlo su Rai 3 seguito da poco più di un milione e mezzo di persone, l'attenzione è stata rivolta perlopiù alle reti Mediaset, dove il Concerto di Natale con Federica Panicucci è stata la scelta applicata da molti telespettatori che, infatti, hanno voluto farsi accompagnare durante la cena dalla musica proposta dallo show di Canale 5. Iconico, poi, su Italia1 il film "Una poltrona per due" che, in effetti, si aggiudica il podio nella consueta sfida che si consuma ogni giorno a colpi di share. Il film con Eddy Murphy e Dan Aykroyd è un classico del Natale e i più affezionati non hanno la minima intenzione di perderselo.

Ascolti tv venerdì 24 dicembre 2021

Nella serata di ieri, venerdì 24 dicembre 2021, su Rai1 Ailo – Un’Avventura tra i Ghiacci ha interessato 1.250.000 spettatori con il 7.4% di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale è stata la scelta di 2.168.000 spettatori raggiungendo il 14.7% di share. Su Rai2 Il mio Valzer di Natale è stato visto da 916.000 spettatori registrando il 5.1% di share. Su Italia 1 Una Poltrona per due ha segnato 2.459.000 spettatori con il 14.6% di share. Su Rai3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha raccolto davanti al video 1.665.000 spettatori registrando uno share del 9.8%. Su Rete4 il film L’Amore non va in Vacanza raccoglie 555.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Insonnia d’Amore ha registrato 233.000 spettatori arrivando ad uno share dell’1.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 466.000 spettatori con il 2.7% di share.