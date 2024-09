Il messaggio di Carlo Conti ad Amadeus e i segnali di un’alleanza “nascosta” per Sanremo 2025

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Il messaggio del 1 settembre di Amadeus ha dato il via alla sua nuova avventura televisiva sul Nove. Da oggi, e per i prossimi 20 giorni, il conduttore lavorerà alla costruzione dell'attesa per la serata del 22 settembre, interamente dedicata al suo debutto sia con "Chissà chi è", programma dell'access prime time con cui sfiderà il competitor Affari Tuoi su Rai1, che il programma musicale di prima serata "Suzuky Music Party", che Amadeus condurrà insieme a Ilenia Pastorelli e nel quale presenterà i nuovi singoli di 15 artisti italiani.

Il messaggio di Carlo Conti ad Amadeus

Oltre a Fabio Fazio, tra i primi a fare gli auguri ad Amadeus commentando il post c'è stato Carlo Conti, con un "In bocca al lupo amico mio" al collega che, in un certo senso, fu proprio lui a rilanciare durante un periodo di difficoltà, prima chiamandolo a "Tale e Quale Show" e poi affidandogli "Ora o mai più" negli anni successivi.

L'operazione Suzuki Music Party

Proprio in virtù di questi precedenti, il messaggio di Carlo Conti si presta a interpretazioni che vanno oltre i semplici auguri, attraverso cui si intravedono i segnali di una vicinanza che somigli a una collaborazione nascosta tra i due. Da una parte "Suzuki Music Party" appare come una sorta di operazione anti-Sanremo, visto che con ogni probabilità porterà sul palco artisti che hanno caratterizzato i cinque Festival condotti da Amadeus e che hanno grande visibilità nazionale, un po' come se si trattasse di una dimostrazione di fedeltà e sostegno a questa sua nuova avventura di Amadeus, tutta da valutare nel confronto con la sua ex azienda, la Rai.

Il commento di Carlo Conti ad Amadeus sui social

L'asse nascosto Conti-Amadeus?

Allo stesso tempo non si può escludere che Amadeus stia in realtà preparando il terreno a Carlo Conti nell'organizzazione del prossimo Festival di Sanremo. Non formalmente, sia chiaro, ma in ottica di una proficua collaborazione che convenga ad entrambi. Se è vero che "Suzuki Music Party" avrà il ruolo di lanciare i successi musicali dell'autunno che verrà, è proprio da questa lista di 15 artisti che Carlo Conti potrebbe andare a pescare per l'edizione 2025 che segna il suo ritorno al Festival. Questo perché la partecipazione a "Suzuki Music Party" sul Nove non viola le condizioni imposte dal regolamento del prossimo Festival di Sanremo che, come avevamo raccontato alcune settimane fa, vieta agli artisti in gara le partecipazioni a programmi televisivi nei due mesi e mezzo che precedono la kermesse.

Amadeus nel cast di Tale e Quale Show nel 2013

Uno scenario di questo tipo, in cui Amadeus e Carlo Conti si aiutano distanza, potrebbe portare un vantaggio ad entrambi: da una parte provare ad aggiungere al calendario annuale degli eventi musicali una nuova data, certificando da subito il valore dell'operazione "Suzuki Music Party" Amadeus; dall'altra rafforzare un'edizione del Festival di Sanremo in cui Conti possa contare sul sostegno e la validazione di un nome come quello di Amadeus che ha acquisito grande credibilità nel mondo discografico in questi ultimi anni. Se un commento su Instagram può nascondere molto altro.