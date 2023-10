Il Mercante in Fiera di Pino Insegno ha i giorni contati: ecco cosa può succedere La crisi di ascolti del programma di Pino Insegno non si ferma e la Rai ha intenzione di mettere mano al progetto entro pochi giorni: ecco tutte le ipotesi possibili sul futuro di questo programma.

Il Mercante in Fiera di Pino Insegno è in balia di se stesso. Gli ascolti tv sono mortificanti per il professionista e per il servizio pubblico e quel che è peggio è che non mostrano alcun segno di ripresa. Nei primi giorni, lo share oscillava tra l'1.6% e il 3.4% e nell'ultima settimana la situazione è addirittura peggiorata perché il massimo è stato del 2.4%. L'incertezza sulla sopravvivenza del programma è palpabile, e secondo voci di corridoio riportate da Dagospia, in Rai stanno cercando una soluzione per salvare il salvabile fintanto che si può.

Tutte le ipotesi su Mercante in Fiera

Va detto che il posizionamento in una fascia dove cominciano i telegiornali su un canale che non è abituato ai game-show ha penalizzato fortemente l'operazione. Questo però non è il momento di piangere sul latte versato per la Rai che ha più ipotesi sul tavolo, secondo quanto si apprende da TvBlog: spostare il programma nella fascia 18-19 oppure chiudere definitivamente il programma. Questa seconda ipotesi rappresenterebbe un vero e proprio smacco per il conduttore che è stato già coinvolto in brutte polemiche politiche a causa della sua storica amicizia con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È proprio questo aspetto che ha contribuito a creare un vero e proprio solco tra il progetto e la critica televisiva. La situazione però degli ascolti è sotto gli occhi di tutti e persino il più benevolente nei confronti del conduttore deve ritrovarsi ad ammettere che qualcosa va fatto.

La settimana decisiva di Pino Insegno

Quella che comincia con lunedì 9 ottobre è quindi la settimana decisiva per il futuro di Mercante in Fiera. Ecco cosa può succedere: la Rai verrà incontro al progetto e sposterà il programma nella fascia più congeniale per i giochi, ovvero quella che va dalle 18 alle 19. Con questa mossa, si salverebbero un minimo le apparenze in attesa della chiusura praticamente definitiva del programma a fine dicembre.