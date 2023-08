Il Grande Fratello Vip potrebbe allungarsi, la durata estesa da 3 a 5 mesi A differenza di quanto trapelato fino a oggi, anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere destinata ad allungarsi. La durata del reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe passare da 3 a 5 mesi.

A cura di Stefania Rocco

Il Grande Fratello Vip potrebbe allungarsi, diversamente rispetto a quanto inizialmente trapelato. Con le nuove direttive volute dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà alle origini. Nessuna volgarità, spazio alle vicende personali dei protagonisti e alternanza di Vip e Nip che si racconteranno di fronte alle telecamere di Canale5. Per la prima volta da anni, infatti, il cast del reality sarà composto per metà da personaggi famosi e per metà da persone comuni. Anche la durata dovrebbe tornare a quella prevista per le prime edizioni: tre mesi, invece di cinque o addirittura sei cui il programma aveva abituato il pubblico negli ultimi anni. Ma su questo aspetto, le cose potrebbero cambiare.

Le indiscrezioni sulla durata del GF Vip

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, il Grande Fratello Vip potrebbe durare cinque mesi invece che i tre previsti. Per il momento, da parte della produzione, non è arrivata alcuna certezza a proposito delle settimane di permanenza dei concorrenti nella Casa. Ma il desiderio di accorciare la durata del reality sembrava ben radicato ai piani alti dell’azienda, almeno nei mesi che hanno preceduto la presentazione dei palinsesti. Sarà il conduttore Alfonso Signorini, probabilmente, a fornire maggiori novità in questo senso.

Il cast Vip del Grande Fratello

Il Grande Fratello, com’è noto, avrà un cast composto da Vip e da Nip. Tra i personaggi famosi che prenderanno parte al gioco ci sarà sicuramente il marciatore Alex Schwarzer, l’unico a essere stato ufficializzato dalla produzione del reality. Ad accompagnarlo nel corso della sua avventura nella Casa, salvo modifiche dell’ultima ora, dovrebbero essere Marina Fiordaliso, Ciro Petrone, Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Samira Lui, Giampiero Mughini e Grecia Colmenares.