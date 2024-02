Il Grande Fratello condotto da Signorini confermato in autunno: “Non sarà sostituito con La Talpa” Stando a quanto riporta TvBlog, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini andrà in onda anche nella prossima stagione televisiva e non ci sarà nessuna sostituzione con La Talpa, contrariamente ai rumors. Sarebbe previsto anche un cambio di location per la Casa più spiata d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Foto per gentile concessione di Endemol Shine Italy

Il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini confermato anche per la prossima stagione televisiva. Stando a quanto spiega TvBlog, il reality di Canale 5 andrà in onda invariato anche in autunno, contrariamente agli ultimi rumors che parlavano di una sostituzione con La Talpa. Non solo: la Casa cambierà location lasciando Cinecittà dopo oltre 20 anni.

Confermato il GF con Signorini, non sarà sostituito da La Talpa

Secondo TvBlog, non ci sarà nessuna sostituzione durante la prossima stagione televisiva: contrariamente ai gossip dell'ultimo periodo, La Talpa non prenderà il posto del Grande Fratello, che continua ad andare in onda regolarmente e che non ha nei piani una presunta chiusura anticipata. Il reality, infatti, rimarrà un appuntamento fisso nel palinsesto autunnale di Canale 5, con due serate settimanali, condotte sempre da Alfonso Signorini. Anche per quanto riguarda il conduttore, non ci sarebbero nemmeno lontanamente voci di cambiamento. "Il Grande Fratello andrà regolarmente in onda, mentre di questa fantomatica nuova serie de La Talpa, per ora neppure l’ombra", ha fatto sapere il sito.

Il cambio di location del GF dopo 24 anni

L'entrata della Casa del Grande Fratello 2023/2024

Qualche cambiamento, però, per la prossima edizione del Grande Fratello sarebbe previsto: la location. Stando a TvBlog, i nuovi concorrenti (ancora top secret) non saranno più nella celebre casa di Cinecittà, la stessa da ormai 24 anni, ma si sposteranno- insieme allo studio- nei Lumina Studios, situati a Parco di Veio, nella zona Nord di Roma. Un cambio di immagine che potrebbe portare una ventata nuova anche nel cast.