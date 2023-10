Il giuramento di Angelica Baraldi al GF: “Crepasse mia madre”, ma Fiordaliso rivela che mente Tale è il desiderio di risultare sincera che Angelica Baraldi, concorrente del Grande Fratello 20234, scivola su un’espressione particolarmente spiacevole. “Crepasse mia madre in questo momento”, ha detto parlando con Beatrice Luzzi.

Il desiderio di risultare sincera ed essere creduta era così forte che Angelica Baraldi, concorrente del Grande Fratello 2023, è scivolata su un’espressione rivelatasi essere particolarmente sgradevole. L’ex finalista di Miss Mondo stava parlando con Beatrice Luzzi quando, per dimostrare “senza ombra di dubbio” di stare raccontando il vero, ha giurato sulla vita della madre. E lo ha fatto in questi termini: “Crepasse mia madre in questo momento”. Un’espressione che sta già facendo il giro della rete e che rischia di provocare un certo imbarazzo alla gieffina.

Perché Angelica Baraldi e Beatrice Luzzi hanno discusso

Il giuramento di Angelica è arrivato al termine di una discussione con Beatrice Luzzi cominciata durante le nomination della scorsa puntata del reality. Beatrice, stanca dell’eccessivo controllo che, a parer suo, Angelica eserciterebbe sul regime alimentare suo e dei suoi coinquilini, ha deciso di nominarla. Ha inoltre aggiunto di avere maturato la decisione di votarla dopo che quest’ultima si sarebbe rifiutata di dare alla coinquilina un piatto di pesce nonostante l’eslicita richiesta di Beatrice. Angelica l’ha accusata di avere mentito a proposito di questo episodio e Baraldi ha quindi giurato sulla vita della madre di stare raccontando il vero.

Ma Fiordaliso conferma la versione di Beatrice Luzzi

Ad avvalorare la versione dei fatti resa da Beatrice è stata Fiordaliso. La cantante, interpellata dall’attrice a proposito dell’episodio in questione, ha confermato di avere assistito al momento in cui Angelica ha rifiutato di dare del pesce alla coinquilina. Baraldi, invece, aveva accusato Luzzi di essere una bugiarda: sostiene di averle offerto il pesce che aveva chiesto, che Beatrice avrebbe rifiutato per mangiare della carne bianca. Il suo racconto, tuttavia, non ha trovato conferma nelle parole di Fiordaliso, testimone dello scambio in questione.