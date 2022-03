Il finale di DOC-Nelle tue mani sbanca agli ascolti, più di 6 milioni incollati alla tv Il finale di Doc-Nelle tue mani è un successo per Rai1. Più di sei milioni e mezzo di telespettatori hanno scelto la fiction con Luca Argentero, incrementando i numeri della scorsa puntata che, comunque, superavano la media della prima serata della rete ammiraglia della tv di Stato.

A cura di Ilaria Costabile

L'ultimo appuntamento con la seconda stagione di "Doc-Nelle tue mani", giovedì 17 marzo, ha conquistato il pubblico italiano confermandosi uno dei prodotti più amati e seguiti dalla Rai. La fiction con protagonista Luca Argentero, infatti, è stata seguita da oltre sei milioni di persone che attendono con ansia l'arrivo di una terza stagione, dopo il successo delle prime due che rappresenta quasi un unicum tra i prodotti proposti dalla rete ammiraglia del servizio pubblico, capace di attirare l'attenzione anche oltreoceano. Per gli altri programmi previsti in prima serata non c'è stata storia, anche il film di Checco Zalone, infatti, ha toccato quasi i due milioni e mezzo di telespettatori e anche il consueto appuntamento con i talk su reti come La7 o Rete4 non ha goduto di un certo seguito.

La crescita di Doc-Nelle tue mani

L'ultima puntata, comunque, ha generato un incremento sostanziale in termini di share, alzatosi di ben quattro punti, toccando il 30% con una media di un milione di persone in più posizionate davanti allo schermo per sapere "come andrà a finire". Una crescita costante quella presentata dalla fiction di Rai1, che ha superato l'ostacolo di essere trasmessa per la prima volta durante la pandemia e che, in questa seconda stagione, ha deciso di raccontarla in maniera sottile ma descrivendo la tragicità del momento, letto per la prima volta dalla parte di chi è sempre stato in prima linea.

Ascolti tv giovedì 17 marzo 2022

Nella serata di ieri, giovedì 17 marzo 2022, su Rai1 l’ultima puntata di Doc – Nelle tue Mani 2 ha catturato l'attenzione di 6.526.000 spettatori pari al 30.6% di share. Su Canale5 Quo vado? è stato visto da 2.489.000 spettatori raggiungendo uno share dell’11.4%. Su Rai2 Tognazzi – La voglia matta di vivere segna 599.000 spettatori con il 2.6% di share. Su Italia1 Animali fantastici: I crimini di Grindelwald ha registrato 961.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rai3 Amore Criminale è stata la scelta di 782.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato visto da 1.146.000 spettatori arrivando al 6.9% di share. Su La7 Piazzapulita registra 1.009.000 spettatori ovvero il 6.1%. Sul Nove Putin – Il sogno di un nuovo impero ha interessato 327.000 spettatori pari all’1.5%.