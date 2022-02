Il dramma di Deborah Compagnoni: “La montagna si è presa mio fratello Jacopo” Ospite nella puntata di sabato 12 febbraio di Verissimo la ex sciatrice alpina italiana racconta per la prima volta in tv quello che è successo a suo fratello Jacopo, travolto da una valanga.

A Verissimo arriva Deborah Compagnoni. Ospite nella puntata di sabato 12 febbraio di Verissimo la ex sciatrice alpina italiana racconta per la prima volta in tv quello che è successo a suo fratello Jacopo, travolto da una valanga lo scorso dicembre: "Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata".

Il racconto di Deborah Compagnoni

Il dramma di Deborah Compagnoni è stata una tragedia che ha sconvolto tutta la famiglia: “Mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme dappertutto. Anche lei è diventata un’alpinista appassionata. Le manca tantissimo”. E aggiunge: “Mio papà si fa forza grazie alle sue nipotine. Si va avanti, dobbiamo sostenerci l’una con l’altro in famiglia e dobbiamo pensare che Jacopo ci stia guardando e che sia orgoglioso di tutti noi”.

Deborah Compagnoni è stata scelta come ambassador delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: “Sarà un’occasione bellissima. Aspettiamo quest’evento con ansia perché finalmente si torna a gareggiare sulle Alpi italiane. Saranno dei Giochi speciali che punteranno sull’ecosostenibilità”.

La carriera di Deborah Compagnoni

Deborah Compagnoni è stata una sciatrice straordinaria. Tra il 1994 e il 1998 vinse tutti i trofei più importanti in palio tra Olimpiadi e Mondiali. I suoi numerosi infortuni, tuttavia, le impedirono di disputare stagioni complete. Riuscì a essere in tutte le gare del 1993, del 1994, del 1997 e del 1998. Risale alla stagione 1997-98 la sua striscia di nove vittorie consecutive in slalom gigante – otto in Coppa del Mondo, una ai Mondiali di Sestriere.