Il dottore di Affari Tuoi inganna Monica che perde tutto: “Era il numero del mio primo figlio” Monica con il marito Vincenzo della Valle d’Aosta perdono tutto ad Affari Tuoi. Arrivati in finale con 100euro e 15mila euro, hanno scelto di concludere la loro partita con il numero legato alla nascita del loro primo figlio. “Il dottore ha ingannato tutti”, il commento di Stefano De Martino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 20 novembre, Monica della Regione Valle d'Aosta. Proprietaria di un alimentari, aperto con la sorella diversi anni fa, ha giocato accompagnata dal marito Vincenzo. "Sono nata in Valle d'Aosta, ma ho origini calabresi. Ci siamo conosciuti quando avevo 18 anni e ho scoperto che era originario dello stesso mio paese, è stato un colpo di fulmine" ha raccontato prima di salutare i due figli. Monica e Vincenzo, al termine della partita, sono tornati a casa a mani vuote.

La partita di Monica ad Affari Tuoi

Inizio sfortunato per Monica che è partita eliminando dal tabellone 300mila e 200mila euro. La prima chiamata del dottore si è conclusa con la proposta di cambio, rifiutata. La concorrente ha ripreso, però, subito a respirare: i seguenti tre tiri hanno eliminato due cifre "blu" e 20mila euro. Il dottore ha allora offerto tre tiri o 15mila euro. "Bell'assegno, siamo venuti qui per giocare. Quindi rifiutiamo" ha dichiarato Monica prima di tritare l'assegno. Dopo i seguenti tre tiri – che hanno eliminato dal tabellone due cifre blu e una rossa, 50mila euro – il dottore ha proposto un tiro o il cambio. "La fatalità è che il 29 aprile 2015 è nato il nostro primo bimbo. Sono venuta qui senza numeri, quindi rifiutiamo", le parole prima di proseguire la partita ed eliminare dal tabellone 5euro. Il dottore ha allora offerto 15mila euro, ma Monica ha deciso di rifiutare di nuovo. Eliminati 75euro, per la concorrente è arrivata di nuovo la proposta di cambio. "Non ho numeri, mi fa pensare solo il 15. Io ci credo, rifiutiamo il cambio", ha deciso Monica.

Dopo aver chiamato un altro blu, per Monica e Vincenzo è arrivata di nuovo la stessa offerta, 15mila euro, ma insieme hanno deciso di tritare l'ennesimo assegno. Purtroppo, subito dopo, la beffa: il tiro che aveva a disposizione ha eliminato dal tabellone 100mila euro. Dopo aver rifiutato 5mila euro offerti dal dottore, Monica e Vincenzo sono arrivati al finale.

Il finale di Monica e Vincenzo che tornano a casa

Il terzultimo pacco ancora in gioco ha svelato 5 mila euro: Monica e Vincenzo sono così arrivati in finale con 100 euro e 15mila euro. Alla proposta di cambio, hanno scelto di finire con il loro pacco numero 15, purtroppo perdendo. I concorrenti dalla Valle d'Aosta sono tornati a casa a mani vuote. "Il dottore ha ingannato tutti", le parole di Stefano De Martino prima di salutarli.