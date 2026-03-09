Il contratto di Massimo Giletti è in scadenza, la Rai non intende rinnovarlo: come si è arrivati fin qui

Il contratto di Massimo Giletti sarebbe in scadenza il prossimo giugno e la Rai non avrebbe intenzione di rinnovarlo, sebbene il giornalista non sia inviso al governo. Lo stato delle cose, quindi, chiuderà il prossimo 31 marzo, fatta eccezione per qualche speciale, già previsto dal contratto.

Il contratto di Massimo Giletti in Rai è in scadenza il prossimo giugno, ma sembrerebbe che i vertici dell'azienda non abbiano la minima intenzione di rinnovarlo, sebbene il programma Lo Stato delle Cose su Rai3 abbia comunque riscontrato una crescita in termini di ascolti tv, arrivando anche all'8% di share. Ma, come si è giunti fino a questo punto?

Il contratto di Giletti scade a giugno

Il talk show condotto da Massimo Giletti su Rai3 era partito un po' in sordina, costruendo puntata dopo puntata un certo seguito trascinando la fascia dal 2 all'8% di share, tanto da attestarsi anche un certo riscontro da parte del pubblico. Ma evidentemente i risultati ottenuti non bastano alla Rai per rinnovare il contratto al giornalista piemontese. Un nome, quello di Giletti, che trova concorde la maggioranza di governo, però, secondo quanto riportato da Dagospia -che sostiene anche la chiusura della collaborazione con l'azienda- nessuno tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega avrebbe intenzione di prendere le parti del conduttore.

La chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose

La notizia della chiusura del programma di Massimo Giletti risale a febbraio, quando si era parlato di esaurimento del budget da parte della Rai che, quindi, aveva deciso di chiudere i battenti al talk di Rai3. Dal 31 marzo, quindi, il programma non sarà più in palinsesto e se, inizialmente, si era parlato di una chiusura anticipata, erano stati proprio i vertici Rai a chiarire che, in realtà, il contratto firmato dal giornalista prevedeva un certo numero di puntate con l'aggiunta di possibili speciali, allungando così la trasmissione per tre o quattro settimane che, però, non sarebbero nient'altro che un modo per esaurire totalmente il contratto con Giletti. Proprio a Fanpage, in merito alla chiusura, il giornalista aveva commentato con un semplice: "Viva il merito", senza aggiungere altro che facesse capire cose effettivamente fosse accaduto.

Il messaggio alla Rai di Massimo Giletti

Intanto, a chiusura della trasmissione del 2 marzo, Giletti ha voluto lanciare un messaggio, nemmeno troppo subliminale, alla Rai dicendo: "Per un po' saremo ancora qua, poi vedremo". Un modo per dire che, forse, le trattative sarebbero ancora in corso e che un programma come Lo Stato delle Cose, capace di affrontare l'attualità in maniera trasversale, portando anche interviste esclusive come quella al dottor Oppido, ma anche a Fabrizio Corona, non sarebbe certo da lasciar svanire nel nulla, dopo una stagione più che fortunata.