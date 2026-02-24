Rai smentisce la chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, Corsini: “La data è quella prevista dal piano”

Paolo Corsini, direttore di Rai Approfondimento, ha smentito la notizia della chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su Rai3: “La conclusione è quella prevista dal piano editoriale”. A Fanpage.it, invece, il conduttore ha commentato con la frase “Viva il merito”.

Rai smentisce la chiusura anticipata de Lo Stato delle cose. Paolo Corsini, direttore di Rai Approfondimento, ha fatto sapere che le recenti notizie circolate sul programma condotto da Massimo Giletti sono "totalmente false e prive di ogni fondamento". Nella mattina del 24 febbraio, il quotidiano Domani aveva parlato di stop del talk di Rai3 a partire dal 31 marzo per "esaurimento del budget", mentre il conduttore contattato da Fanpage.it si era limitato a commentare con la frase "Viva il merito".

La spiegazione della Rai sulla vicenda Giletti- Lo Stato delle cose

Corsini, direttore di Rai Approfondimento, ha spiegato che non è stata prevista nessuna chiusura anticipata per Lo Stato delle Cose, anzi, la data è già stata stabilita da tempo e nelle sedi opportune: "La conclusione della stagione 2025/2026 è quella prevista dal piano editoriale e ampiamente annunciata alla presentazione dei palinsesti e nella conferenza stampa lo scorso settembre".

Nel comunicato diffuso, però, Corsini non specifica quale sarebbe la data "prevista dal piano editoriale" stabilito in sede di palinsesti: è davvero il 31 marzo oppure qualche mese più tardi? Quanto alle motivazioni, il direttore di Rai Approfondimento parla di una riduzione generale del budget di tutti i programmi e non soltanto di quello condotto da Massimo Giletti: "Il taglio delle risorse destinate a Rai e la conseguente riduzione del budget della Direzione Approfondimento hanno portato ad una rimodulazione della nostra offerta e, in particolare, a un intervento sul numero di puntate complessivo di tutti i programmi della Direzione".

Il commento di Giletti e le presunte motivazioni

Contattato da Fanpage.it poco dopo la diffusione della notizia, Giletti si è limitato a commentare con "Viva il merito". Una frase che lascerebbe intendere come il conduttore non fosse al corrente di questa data di chiusura e del fatto che Rai avesse sottostimato i costi necessari alla realizzazione del programma. Lo stop potrebbe arrivare anche per la recente decisione di ospitare Fabrizio Corona: Lo Stato delle cose è stato l'unico ad aver dato spazio in tv all'ex re dei paparazzi per il "caso Signorini" e questa scelta di Giletti aveva generato qualche malumore a Mediaset.