Chiude Lo stato delle cose, il commento di Massimo Giletti: “Viva il merito”

A partire dal 31 marzo, Lo stato delle cose non andrà più in onda. Nonostante gli ottimi ascolti ottenuti da Massimo Giletti su Rai3, il suo programma di approfondimento chiude i battenti. Il quotidiano Domani, che ha anticipato la notizia, parla di una curiosa motivazione addotta per spiegare la decisione del servizio pubblico di mettere in soffitta il titolo che ha riportato il giornalista in Rai: “esaurimento del budget”. La Rai avrebbe quindi sottostimato i costi necessari alla realizzazione del programma, circostanza che avrebbe spinto i vertici a optare per una chiusura anticipata, finora insospettabile.

“Viva il merito”, è il commento rilasciato da Giletti a Fanpage.it. Il giornalista e conduttore ha preferito non aggiungere altro, ma le sue parole – pur senza confermare ufficialmente la notizia – suonano eloquenti.

Gli ascolti de Lo stato delle cose non giustificano la chiusura

Non sarebbero certo gli ascolti a motivare uno stop anticipato. Prendendo in esame l’ultimo periodo di programmazione su Rai3, il programma ha registrato risultati solidi, superando spesso il 7% di share e attestandosi su una media superiore al milione di telespettatori. Un traguardo non scontato, raggiunto dopo un avvio in salita ma consolidato settimana dopo settimana, fino a posizionarsi stabilmente come terza rete nel prime time del lunedì.

I presunti malumori dopo l’ospitata di Corona

Al momento, la Rai non ha ufficializzato le ragioni della sospensione. Tuttavia, lo stop arriva dopo i presunti malumori seguiti alla decisione di Giletti di ospitare Fabrizio Corona. Il programma è stato l’unico a dare spazio televisivo alla vicenda che ha visto contrapposti l’ex re dei paparazzi e Alfonso Signorini. Giletti aveva intervistato Corona all’indomani della pubblicazione delle puntate di Falsissimo legate al “caso Signorini”, scelta che avrebbe generato qualche malumore nei corridoi Mediaset e aperto all’ipotesi di una “puntata riparatrice” per riequilibrare il racconto. Puntata che è poi andata regolarmente in onda la settimana successiva, con un taglio più vicino alla versione di Signorini.