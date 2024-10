Il concerto di Tony Effe a Milano in diretta televisiva e streaming: a che ora e dove vederlo

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Tony Effe si sta preparando per il nuovo concerto del suo Icon Tour in programma per sabato 12 ottobre 2024 a Milano, all'Unipol Forum. Dopo il successo della data romana – 5 ottobre al Palazzo dello Sport dell'Eur – che ha visto salire sul palco numerosi ospiti tra cui Emma, Geolier, Wayne, Sick Luke, Pyrex, Mv Killa, Side, Drillionaire, Icy, Tedua, Bresch e Gaia, il rapper torna sul palco con un nuovo show. Visto il richiamo e l'interesse, l'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming.

A che ora e dove vedere il concerto di Tony Effe in tv e in streaming

Il concerto di Tony Effe di sabato 12 ottobre 2024 a Milano, all'Unipol Forum, sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming sui canali di RTL 102.5 e Radio Zeta. A partire dalle ore 21, i fan del rapper fuori città potranno seguire la diretta dell'evento sul canale 36 del digitale terrestre o 736 di Sky (il canale di RTL 102.5) o su Radio Zeta, canale 266 del digitale terrestre o 735 di Sky. Sarà possibile assistere allo show anche in streaming, sulla piattaforma di RTL 102.5 Play.

La scaletta e gli ospiti all'Unipol Forum di Milano

C'è ancora mistero sulla scaletta del concerto e sulla lista di ospiti che saliranno sul palco dell'Unipol Forum di Milano per duettare con il rapper. Senza troppi dubbi, Tony Effe riprenderà i brani presentati al Palazzo dello Sport a Roma: dalle ultime hit – incluso il tormentone con Gaia, Sesso e samba, e con Emma, Taxi sulla luna – ai brani del suo ultimo disco da cui ha preso il nome il tour, ICON. Si tratta del suo secondo album da solista, certificato Triplo Disco di Platino nonché l’album più venduto dei primi sei mesi del 2024. Il concerto, grazie anche alla scenografia realizzata appositamente, sarà una celebrazione della carriera dell'artista. "Grazie Roma, la prima volta non si scorda mai" ha scritto il rapper dopo l'evento a Roma, sua città d'origine, su Instagram. Ora è pronto a regalare emozioni e intrattenimento anche ai fan milanesi.