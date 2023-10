Il Collegio 8, Giorgia e Flavio espulsi: entra Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi Nella seconda puntata de Il Collegio 8, andata in onda il 1 ottobre su Rai 2, Giorgia Ceccarelli e Flavio Bertuzzi sono stati espulsi per aver avuto un comportamento irrispettoso nei confronti dei loro insegnanti. Al loro posto entra a sorpresa Aurora Costantini, figlia della ballerina e showgirl Matilde Brandi.

A cura di Sara Leombruno

La seconda puntata de Il Collegio 8, andata in onda il 1 ottobre in onda su Rai 2 in prima serata, ha visto le espulsioni di ben due alunni: si tratta di Giorgia Ceccarelli e Flavio Bertuzzi. Mentre la ragazza è stata mandata via per aver avuto una reazione spropositata durante il momento del taglio dei capelli, Bertuzzi è stato allontanato dalla scuola per aver mancato di rispetto alla professoressa Maria Rosa Pettolicchio davanti a tutta la classe, rivolgendole un sonoro vaff****lo. Al loro posto arriva Aurora Costantini, figlia della ballerina e showgirl Matilde Brandi.

Le espulsioni di Giorgia e Flavio

Durante la messa in onda della seconda puntata, il preside Paolo Bosisio ha deciso di allontanare dall'istituto entrambi i ragazzi, anche se per motivi differenti. Per quanto riguarda Bertuzzi, tutto è partito da uno scherzo organizzato dai ragazzi alla professoressa Pettolicchio. Gli alunni si sono fatti trovare girati verso il muro al suo arrivo in classe, ma quando la docente ha cercato di riportarli all'ordine, il 15enne di Riccione ha iniziato a risponderle in modo arrogante: "Lei non sbatte il libro sul banco. Vede che mi sto ricomponendo? Se non ci vede, si faccia la cataratta". A quel punto lo studente è stato spedito dritto nell'ufficio del preside Paolo Bosisio, che ha scelto di escluderlo dalla classe in modo definitivo.

Episodio diverso, ma con lo stesso finale, quello che ha visto protagonista Giorgia Ceccarelli, che non ha accettato il taglio dei suoi lunghi capelli (come tradizione del programma vuole) ritenendolo “una me**a". Il lavoro su di lei ormai era già cominciato, ma anche se il sorvegliante Caremoli ha tentato di tranquillizzarla in tutti i modi, la ragazza ha continuato a lamentarsi e a rivolgersi a lui in modo sgarbato: “Basta, avete rotto di tagliare così”, ha sbraitato. “Avete rotto non lo può dire signorina”, l'ha rimproverata allora Caremoli. “Al posto di nulla sto zitta”, ha controbattuto Giorgia, prima di mandare a quel paese il suo superiore. Anche in questo caso, il capo d'istituto è stato inamovibile.

Chi è Aurora Costantini, la nuova entrata de Il Collegio 8

Per colmare in parte le due espulsioni avvenute nel docu-reality, la produzione ha scelto di far entrare subito Aurora Costantini. Se il suo nome risulta nuovo al mondo dello spettacolo, però, senza dubbio più noto è quello di sua madre Matilde Brandi, storica ballerina di Domenica In, ex concorrente del Gf Vip e dal 2001 ospite ricorrente a Detto Fatto. Nel suo video di presentazione, la 17enne di Roma si descrive come una ragazza molto creativa e che pensa sempre fuori dal normale.

Aurora ha parlato anche del rapporto conflittuale con sua sorella Sofia: "Ho una sorella gemella, andiamo d’accordo ma anche no. Se non fossimo sorelle forse non saremmo amiche. Io amo truccarmi, mi piace vedermi bella e infatti spero che un filo di mascara si potrà mettere”. Completamente diverso, invece, il rapporto tra la giovane e sua madre: "Mia mamma è anche una migliore amica perché ci diciamo tutto, le voglio molto bene", ha detto emozionata. La giovane ha infine aggiunto di non essere fidanzata, dichiarandosi “single per sempre”.