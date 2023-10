Flavio Bertuzzi espulso dal Collegio 8, ha risposto male alla prof Pettolicchio e al preside L’alunno Flavio Bertuzzi è stato espulso dal Collegio 8 per aver mancato di rispetto alla professoressa Pettolicchio: “Vaffanc**o, mi ha dato dal pagliaccio?”. Il preside ha preso la decisione e il ragazzo ha reagito di nuovo in modo arrogante.

A cura di Elisabetta Murina

Il Collegio 8 è iniziato solo da due settimane e un alunno è già stato espulso. Nella puntata del 1 ottobre del programma, in onda in prima serata su Rai2, Flavio Bertuzzi è stato mandato via per aver mancato di rispetto alla professoressa Maria Rosa Pettolicchio.

Flavio Bertuzzi manca di rispetto alla prof. Pettolicchio

I ragazzi hanno deciso di organizzare uno scherzo alla professoressa Pettolicchio, facendosi trovare girati verso il muro al suo arrivo in classe. L'insegnate ha subito cercato di riportare l'ordine, ordinando alla classe di ricomporsi. Flavio Bertuzzi però non è d'accordo e ha iniziato a rispondere in modo arrogante: "Lei non sbatte il libro sul banco. Vede che mi sto ricomponendo? Se non ci vede, si faccia la cataratta". "Lei si accomoda subito nell'ufficio del preside, lascia la lezione", ha allora ribattuto la Pettolicchio.

Bertuzzi però ha rincarato la dose: "Ma sta scherzando? Come si permette? Cosa ho fatto? Mando lei dal preside… mi accompagni". La professoressa: "Ma ancora continua?". A quel punto il ragazzo le ha mancato sempre di più di rispetto: "Ma vaffanc**lo. Cosa mi dà del pagliaccio?".

La decisione del preside nei confronti di Flavio Bertuzzi

Arrivato nell'ufficio del preside Paolo Bosisio, Bertuzzi ha raccontato cosa è appena successo in classe: "Sono stufo della signora Pettolicchio. Non esiste che entra in classe e mi sbatte il libro di fianco". Il preside però ha ribattuto: "Lei cosa le ha risposto? A me risultano parole irripetibili". L'alunno ha ammesso: "Sì, l'ho mandata a fanc*lo, l'ho sussurrato con un gesto". A quel punto, la decisione di espellere definitivamente il ragazzo: "Quante volte ho dovuto riprenderla? Le ho promesso che se ne avesse fatta un'altra, sarebbe andato via. Signor Bertuzzi, lei è espulso dal Collegio". Bertuzzi si è tolto la giacca ed è uscito dalla stanza dicendo: "Ma io caccio lei, vaffan**lo, lei è fuori".