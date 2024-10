video suggerito

Il cast di Pechino Express – Fino al tetto del mondo, chi sono i concorrenti: tutte le coppie in gara È stato svelato il cast di Pechino Express – Fino al tetto del mondo, format Sky i cui concorrenti si preparano a partire per un viaggio che attraverserà le Filippine, la Thailandia e il Nepal. A condurre sono Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal. La messa in onda su Sky e in streaming su NOW è prevista per il 2025.

A cura di Stefania Rocco

Sky ufficializza il cast di Pechino Express – Fino al tetto del mondo, il docu-reality condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal. I concorrenti, divisi in 9 coppie, attraverseranno le Filippine, la Thailandia e il Nepal fino alla tappa finale del loro viaggio che consentirà al gioco di eleggere la coppia vincitrice. La nuova edizione di Pechino Express andrà in onda nel 2025 e sarà trasmessa su Sky Uno e in streaming su Now. I concorrenti, 18 in totale, sono: Virna Toppi e Nicola Del Freo, Scintilla e Federica Camba, Jey e Checco Lillo, Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Jury Chechi e Antonio Rossi, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Nathalie Guetta e Vito Bucci, Dolcenera e Gigi Campanile e, infine, Samanta e Debora Togni.

Virna Toppi e Nicola Del Freo

Entrambi primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Virna Toppi e Nicola Del Freo sono una coppia anche nella vita da 9 anni. Il loro matrimonio è stato celebrato il 16 ottobre 2022.

Jury Chechi e Antonio Rossi

Jury Chechi e Antonio Rossi sono gli sportivi in gara a Pechino Express 2025. Chechi è un campione mondiale di ginnastica artistica, soprannominato “Il signore degli anelli” in virtù dell’abilità dimostrata nell’utilizzo di tali strumenti propri della ginnastica artistica. Anche Rossi è un campione nello sport. Canoista, nell’arco della sua carriera ha conquistato tre ori, un argento e un brozo alle Olimpiadi di Barcellona 1992 e Atene 2004. Entrambi hanno ottenuto una prestigiosa stella sulla Walk of the fame.

Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Giulio Berruti è un attore ed è il compagno di Maria Elena Boschi. Diverse le serie tv alle quali ha preso parte: da Squadra Antimafia, Melissa P a La Figlia di Elisa – Ritorno a Rivomborosa. Ha inoltre partecipato ai programmi tv Ballando con le stelle e Dance, Dance, Dance. Maltese è invece un uomo romano specializzato in medicina estetica e popolare sui social per la sua attività di divulgatore scientifico.

Nathalie Guetta e Vito Bucci

Nathalie è la sorella del popolare dj e produttore David Guetta. Ha 66 anni e da tempo interpreta il ruolo di Natalina nella serie tv Don Matteo. Sempre per la medesima fiction lavora Vito Bucci, nel suo caso nel ruolo di segretario di produzione.

Dolcenera e Gigi Campanile

La cantante Dolcenera (nome d’arte di Emanuela Trane) partecipa a Pechino Express insieme al compagno Gigi Campanile, avvocato al quale è legata da 25 anni.

Samanta e Debora Togni

Samanta Togni partecipa a Pechino Express in coppia con la sorella Debora. L’unica a essere popolare è Samanta, ballerina, coreografa e fino al 2020 maestra di danza a Ballando con le stelle. La sorella, invece, vive in Umbria e lavora come muratore in inverno e bagnina in estate.

Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Modella originaria della Repubblica Ceca, Ivana è diventata nota in Italia per avere partecipato al Festival di Sanremo 2012 in qualità di valletta. La vera popolarità, tuttavia, è arrivata nel 2017 con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Partecipa a Pechino Express in coppia con Giaele De Donà, altra ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Jey e Checco Lillo

Mago napoletano popolare sui social, Jey Lillo partecipa a Pechino Express insieme al fratello Checco, appena 23enne.

Scintilla e Federica Camba

Si preparano a partire per Pechino Express anche il comico Gianluca Fubelli in coppia con la moglie Federica Camba, cantautrice e produttrice discografica.