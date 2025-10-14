Il cast di LOL 6: i nomi e le foto dei concorrenti, quando uscirà in streaming su Prime Video

Prime Video ha annunciato il cast ufficiale di LOL: Chi ride è fuori 6. Dieci comici di fama si contenderanno il titolo di “re della risata” senza ridere: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada. Svelato anche chi sarà alla conduzione di LOL Halloween Special 2026: la Gialappa’s Band composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

Il cast di LOL 6

Prime Video ha annunciato il cast ufficiale di LOL: Chi ride è fuori 6. Dieci comici di fama si contenderanno il titolo di "re della risata" senza ridere: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada.

Chi sono UfoZero2 e Yoko Yamada

UfoZero2 è il duo comico nato a Napoli nel 2020 (composto da Luca Sciarrillo e Alessio Colucci) famoso per la viralità dei loro video comici su TikTok, dove hanno consolidato la loro forza come comici e, di conseguenza, una loro fan base. Mentre Yoko Yamada dal 2017 è un nome della stand-up comedy e delle serate di open mic. Ha aperto lo spettacolo di Alessandro Cattelan “Salutava sempre” nei teatri di tutta Italia e ha partecipato a Italia’s Got Talent 2023 arrivando in finale.

I conduttori e quando esce in streaming su Prime Video

Per sei lunghe ore, dovranno mantenere la serietà più assoluta, cercando al contempo di far cedere gli avversari. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico di sua scelta. Alessandro Siani e Angelo Pintus tornano a essere conduttori ma saranno affiancati da Federico Basso e Andrea Pisani. La sesta stagione di LOL, composta da sei episodi e prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, uscirà in streaming nel 2026 in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Leggi anche Chi ha vinto Roast in peace su Prime Video: il nome del comico vincitore e la classifica completa

LOL – speciale Halloween 2026: chi sono i conduttori

La Gialappa’s Band alla conduzione di LOL – speciale Hallooween 2026

Svelato anche chi sarà alla conduzione di LOL Halloween Special 2026, in uscita ad Halloween 2026, che riporterà sei amati comici delle passate edizioni a sfidarsi a colpi di battute e sketch: la Gialappa's Band, composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, farà da conduttore corale per questa esilarante edizione e accompagnerà i concorrenti in questa sfida all'ultima risata a tema horror.