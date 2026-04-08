Ibiza Altea dopo l’eliminazione al Gf Vip: “Avrò dato fastidio? Io vado a testa alta”

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L'avventura di Ibiza Altea al Grande Fratello Vip 8si è conclusa ufficialmente durante la puntata di martedì 7 aprile. La modella, già nota al pubblico internazionale per la sua partecipazione a Too Hot To Handle, è stata la meno votata dal pubblico, pagando probabilmente il prezzo di una schiettezza che ha diviso la Casa e i telespettatori. A poche ore dalla sua uscita, è tornata attiva su Instagram con un messaggio che lascia poco spazio a interpretazioni: la sua verità, sostiene, sarebbe stata troppo scomoda all'interno del reality.

Il ritorno sui social: "Zero filtri, zero malizia". Nonostante la sconfitta al televoto, Ibiza Altea non sembra intenzionata a fare passi indietro. Nella sua prima storia pubblicata dopo il ritorno alla realtà, la modella ha rivendicato ogni parola detta sotto le telecamere di Cinecittà: "Sono uscita dalla casa ma a testa alta e con il sorriso. Non sarò sempre perfetta nel modo in cui parlo, ma quello che dico è sempre reale. Zero filtri, zero malizia. Solo verità", le parole. Con la domanda retorica "Avrò dato fastidio?", lanciata quasi come una sfida, l'ex concorrente suggerisce che la sua eliminazione sia stata dettata più dalla scomodità dei suoi attacchi che da una reale mancanza di supporto.

La story pubblicata su Instagram da Ibiza Altea

Lo scontro con Blu Prezia e il "triangolo" con Nicolò Brigante. Il percorso di Ibiza Altea nel reality è stato caratterizzato da una personalità decisa e da una serie di dinamiche che l'hanno vista spesso al centro della scena. A pesare sull'esito del televoto è stato, con ogni probabilità, il duro scontro verbale avuto con Blu Prezia. Tra le due non è mai scorso buon sangue, complice l'interesse iniziale condiviso per Nicolò Brigante. Ibiza non aveva mai nascosto una certa gelosia, arrivando a definire la coinquilina "leggera" e usando epiteti pesanti che le avevano attirato le critiche di una parte degli spettatori. Nonostante le scuse parziali, il pubblico ha preferito premiare il profilo più moderato di Blu, sancendo l'eliminazione della modella.