I concorrenti del GF non credono ad Alfonso Signorini: "Rientrano gli eliminati per ascolti bassi e zero dinamiche" Al Grande Fratello i concorrenti sono convinti che Alfonso Signorini stia facendo rientrare nella casa i gieffini eliminati per l'assenza di dinamiche e un crollo negli ascolti: "Stiamo andando malissimo".

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, alcuni concorrenti non hanno creduto alle parole di Alfonso Signorini. Il conduttore ha annunciato il ripescaggio dei concorrenti eliminati o ritirati, giustificando questo colpo di scena con l'esigenza di avere a disposizione un cast più esteso in vista di un'edizione ancora molto lunga. Nella Casa, tuttavia, c'è chi non ha creduto alla versione di Signorini e si è detto convinto che la decisione di fare tornare in casa i vecchi concorrenti sia dovuta al calo degli ascolti e all'assenza di dinamiche interessanti.

Grande Fratello, il rientro dei concorrenti eliminati solleva dubbi sull'edizione

Alcuni concorrenti riuniti a tavola hanno parlato dell'ultima novità che riguarda il Grande Fratello: il ripescaggio dei gieffini eliminati. Calvani ha spiegato che il conduttore Alfonso Signorini "ha detto che stiamo andando molto forte e quindi andremo avanti molto a lungo". Mariavittoria Minghetti ha chiarito di non credere a questa versione:

No, stiamo andando malissimo perché non ci sono dinamiche. Ci ha indorato la pillola, grazie Alfonso. Stiamo andando malissimo e quindi per creare nuove dinamiche li ributtano in mezzo.

Pamela Petrarolo e gli ascolti del Grande Fratello: "Un crollo"

Anche Pamela Petrarolo ha ipotizzato che il reality stia registrando un calo nel gradimento del pubblico: "Mi viene da pensare che quando sono uscite loro – Helena Prestes e Jessica Morlacchi, ndr – ci sia stato un crollo degli ascolti. Ragazzi, questo è da prendere in considerazione. Se fosse come ho detto io e sono crollati di due o tre punti di share, ragazzi è un danno enorme".

La versione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 20 gennaio, ha annunciato agli spettatori che alcuni concorrenti già eliminati o ritirati, dopo essersi sottoposti al giudizio del televoto, avrebbero avuto la possibilità di rientrare nella casa:

Questa edizione di Grande Fratello è iniziata il 16 settembre, è in onda da 126 giorni e durerà ancora a lungo. Nelle prossime settimane il gioco si farà ancora più duro con eliminazioni sempre più frequenti. In questi mesi la Casa ha subito degli imprevedibili abbandoni, ben cinque. Prestissimo arriveranno nuovi concorrenti con altre storie da raccontare. Ma non solo! Stasera il Grande Fratello chiede a voi, pubblico a casa, se avete voglia di rimettere in gioco alcuni ex concorrenti.

Intanto, a giocarsi l'opportunità di rientrare nella casa saranno Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino.